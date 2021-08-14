Анкара, 15 августа, 2021, 02:28 — ИА Регнум. Российский лётчик Евгений Кузнецов, герой документального фильма «Форсаж. Возвращение», погиб при крушении самолёта-амфибии Бе-200 в Турции. Об этом 14 августа рассказала ТАСС главный режиссер дирекции документального кино АО «Первый канал», создательница фильма Наталья Гугуева.

Павел Аджигильдяев Самолёт Бе-200

Гугуева подтвердила гибель Кузнецова, пояснив, что эту информацию ей сообщили родные лётчика.

Самолёт-амфибия Бе-200, принадлежащий Минобороны России, потерпел крушение 14 августа во время тушения пожара в Турции. На борту самолёта находились восемь человек, все они погибли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российских военных, погибших при крушении самолёта Бе-200 в Турции, наградят посмертно. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал министру обороны страны Сергею Шойгу.