Анкара, 15 августа, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил соболезнование погибшим российским гражданам, находившимся на борту пожарного самолета Бе-200ЧС. Об этом сообщает телеканал TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Вчера в Кахраманмараше во время тушения пожара потерпел крушение пожарный самолет. В результате аварии погиб экипаж, состоявший из граждан России и Турции. Приношу свои соболезнования», — приводит телеканал слова Эрдогана.

Напомним, самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России потерпел крушение 14 августа на юго-востоке Турции. На борту самолета находились пять российских военных и трое турецких граждан.