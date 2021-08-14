Анкара, 14 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. На борту российского пожарного самолета-амфибии Бе-200, который был арендован Турцей у РФ для тушения лесных пожаров, и который разбился сегодня вблизи турецкого города Кахраманмараш, находились пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает министерство обороны России.

Uacrussia.ru Самолет Бе-200

Напомним, что самолет участвовал в тушении лесных пожаров на востоке Турции. Бе-200 был арендован Турцией у России. По данным министерства обороны России, на борту самолета находились пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции.

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что самолет Бе-200 после сброса воды врезался в гору.

Причину крушения самолета будет устанавливать комиссия министерства обороны России.