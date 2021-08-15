Москва, 15 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении российских военных, которые погибли в Турции при тушении лесных пожаров. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолёт-амфибия Бе-200

Глава государства наградил посмертно орденами Мужества российских военных, которые погибли при тушении лесных пожаров на востоке Турции.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества Беркутова Владислава Николаевича, подполковника (посмертно), Карасева Вадима Александровича, подполковника (посмертно), Кузнецова Евгения Викторовича, полковника (посмертно), Омельченко Николая Олеговича, старшего лейтенанта (посмертно), Чубарова Юрия Вадимовича, старшего сержанта (посмертно)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский самолет-амфибия Бе-200 разбился накануне, 14 августа, в Турции при тушении лесных пожаров. Самолет был арендован у России турецкими властями. На борту самолета находились пятеро российских военных и трое граждан Турции.