Анкара, 14 августа, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Участие в поисково-спасательных работах на востоке Турции, где потерпел крушение самолёт-амфибия Бе-200 Министерства обороны России, примут самолет и вертолет военно-воздушных сил (ВВС) Турции. Об этом отмечается в заявлении военного ведомства Турции.

Павел Аджигильдяев Самолёт Бе-200

«Вертолёт … и самолёт … направлены для участия в поисково-спасательных работах в регион крушения российского пожарного самолета», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, пожарный самолет-амфибия Бе-200, на борту которого находились восемь человек, рухнул в Турции 14 августа.

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