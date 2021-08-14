Москва, 14 августа, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с крушением в Турции самолёта Бе-200, принадлежащего Минобороны России, выразил российский лидер Владимир Путин. Соответствующую телеграмму главы государства обнародовала пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Путин отметил, что российские военнослужащие и турецкие специалисты, находившиеся на борту самолёта Бе-200, участвовали в важнейшей гуманитарной миссии и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг.

«Горе пришло в каждую семью погибших, — подчеркнул Путин. — Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции».

Как передавало ИА REGNUM, самолет-амфибия Бе-200 Минобороны России потерпел крушение в Турции 14 августа. На борту воздушного судна находились восемь человек, все они погибли.