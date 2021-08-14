Москва, 14 августа, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Российских военных, погибших при крушении самолёта Минобороны России Бе-200 в Турции, наградят посмертно. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал министру обороны страны Сергею Шойгу.

Александр Бельтюков Бе-200

«Министру обороны Сергею Шойгу дано поручение представить российских военнослужащих … к государственным наградам посмертно», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа в Турции в результате падения самолёта Минобороны России Бе-200 погибли все восемь находившихся на борту человек.

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