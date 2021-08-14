Анкара, 14 августа, 2021, 17:21 — ИА Регнум. При крушении в Турции пожарного самолета Бе-200, принадлежащего Министерству обороны России, выживших нет. Об этом 14 августа сообщает телеканал NTV.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолёт-амфибия Бе-200

По данным журналистов телеканала, после того, как самолет сбросил воду на пламя, он не смог подняться и врезался в гору.

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа в Турции потерпел крушение пожарный самолет-амфибия Бе-200, на борту которого находились восемь человек.

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