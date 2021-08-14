Выживших при крушении самолета Бе-200 в Турции нет — NTV
Анкара, 14 августа, 2021, 17:21 — ИА Регнум. При крушении в Турции пожарного самолета Бе-200, принадлежащего Министерству обороны России, выживших нет. Об этом 14 августа сообщает телеканал NTV.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Самолёт-амфибия Бе-200
По данным журналистов телеканала, после того, как самолет сбросил воду на пламя, он не смог подняться и врезался в гору.
Как передавало ИА REGNUM, 14 августа в Турции потерпел крушение пожарный самолет-амфибия Бе-200, на борту которого находились восемь человек.
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