Стрельба в школе в Казани 11 мая 2021 года
Бастрыкин назвал предпосылки нападения на гимназию в Казани
Ильназ Галявиев, устроивший в мае 2021 года массовое убийство в казанской гимназии, готовился к преступлению несколько месяцев. Об этом 13 января рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин. По словам главы Следственного комитета РФ, преступный умысел у Галявиева начал формироваться в начале...
13 января 2022
Бастрыкин предложил передать МВД контроль за оружием. Сеть: «Это правильно»
Предложение главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина вернуть МВД контроль за оборотом оружия и патронов активно обсуждают в интернете. Большинство людей его поддержали. В то время как Росгвардию после происшествий в учебных заведениях некоторые называют бесполезной организацией...
13 января 2022
Бастрыкин предложил передать МВД контроль за оружием
Контроль за оборотом оружия и патронов следует передать Министерству внутренних дел России, сейчас его осуществляет Росгвардия. Об этом глава СКР Александр Бастрыкин заявил в опубликованном 13 января интервью РИА Новости. По словам Бастрыкина, его ведомство выдвинуло несколько инициатив...
13 января 2022
Обвиняемого в стрельбе в гимназии Казани оставили под арестом на три месяца
В отношении обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева продлена мера пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение принял Приволжский районный суд Казани. «Срок содержания по стражей обвиняемого Галявиева продлён на 3 месяца», —...
16 декабря 2021
Устроивший стрельбу в гимназии Казани признан вменяемым
19-летний житель Казани Ильназ Г., осуществивший нападение на гимназию в Казани в мае 2021 года, способен ответить за свои действия перед законом. Его признали вменяемым, сообщила 10 декабря официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. «В соответствии с заключением...
10 декабря 2021
Устроившему стрельбу в гимназии Казани предъявили окончательное обвинение
Ильназу Галявиеву, который 11 мая 2021 года совершил вооруженное нападение на гимназию №175 в Казани, предъявили окончательное обвинение. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба СК РФ. «На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение в совершении...
10 декабря 2021
Сеть: «Откуда берутся такие мысли?» — подросток готовил теракт в Казани
Информация Федеральной службы безопасности РФ о том, что сотрудники ведомства предотвратили нападение 14-летнего подростка на образовательное учреждение в Казани, стала поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 24 ноября в...
24 ноября 2021
Петербургские эксперты признали Ильназа Галявиева вменяемым
Петербургские эксперты признали вменяемым Ильназа Галявиева, который 11 мая в Казани застрелил в школе девять человек — школьников и педагогов гимназии №175. Об этом 16 ноября сообщает издание «Коммерсант». Ранее ИА REGNUM сообщало, что 19-летний Галявиев находился в Москве, летом он проходил...
16 ноября 2021
Обвиняемому в нападении на казанскую гимназию продлили арест
Басманный суд Москвы продлил арест Ильназу Галявиеву, обвиняемого в нападении на гимназию №175 в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. «Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2022 года в...
8 октября 2021
Под Белгородом задержали фаната казанского и пермского стрелков
Уголовное дело о публичном оправдании терроризма возбуждено в отношении 17-летнего жителя Белгородской области. Юноша разместил на своей странице в социальной сети призывы, оправдывающие злоумышленников, стрелявших в учебных заведениях Казани и Перми, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального...
7 октября 2021
Керчь, Казань, Пермь… Далее везде? Есть ли шанс затормозить падение?
Похоже, стрельба в учебных заведениях становится и в нашей стране почти обычным делом. Не столь заурядным, как ДТП со смертельным исходом, но и воспринимаемым не столь остро как, к примеру, крушение авиалайнера. Огромное горе для близких погибших, жесткое потрясение для выживших, довольно быстро...
23 сентября 2021
После трагедии в Перми доступ к территории нижегородских школ хотят закрыть
После массового расстрела людей в Перми власти Нижегородской области предлагают закрыть доступ посторонним лицам не только в здания, но и на территорию школ. Об этом заявила министр образования региона Ольга Петрова на конференции «Антитеррористическая защищенность — основа безопасности детей и...
22 сентября 2021
«В стране «купи-продай» таких будет больше» — сети о трагедии в Перми
Стрельба на территории Пермского государственного национального исследовательского университета вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 20 сентября в социальной сети «ВКонтакте». Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете —...
20 сентября 2021
В Петербург этапирован Галявиев, учинивший бойню в казанской школе
Из Москвы в Санкт-Петербург этапирован Ильназ Галявиев, который 11 мая в Казани застрелил девять человек — школьников и педагогов гимназии №175. Об этом агентству ТАСС сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. Ранее ИА REGNUM сообщало, что...
15 сентября 2021
В Telegram шокированы: «мразям» не понравился спектакль про убийство детей
Они не смогут улыбнуться на камеру, обмануть психиатров, очаровать публику или посетить театр. Они больше не смогут сделать ничего, потому что они — мертвы. Они — это семеро детей и двое взрослых, которые погибли во время стрельбы в школе № 175 Казани. И показ спектакля, где их убийца предстаёт в...
27 августа 2021
«Танцы на костях» — соцсети о спектакле про стрельбу в казанской школе
В центральном академическом театре Российской армии с 13 по 15 августа прошла мастерская молодой режиссуры «Достоевский рядом». На суд экспертного совета были представлены шесть эскизов спектаклей молодых режиссёров, которые отразили в своих работах важные события страны и судьбы исторических...
19 августа 2021
Раскольников – это Галявиев? Театр Российской Армии: СМИ это показалось
В спектакле на тему романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского не было аллюзии к «казанскому стрелку» Ильназу Галявиеву, сообщили 17 августа в пресс-службе Театра Российской Армии. «В эскизе «Преступление и наказание» не было отождествления Галявиева и Раскольникова, как пишут в некоторых...
17 августа 2021
Казанского стрелка перевели в психиатрическое отделение СИЗО в Москве
Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве 11 мая 2021 г. сотрудников и учащихся школы в Казани, переведёт в психиатрическое отделение СИЗО-2 Москвы, передаёт 21 июля RT. Как рассказал представитель ОНК Москвы, Галявиева вернули в СИЗО-2 из НИИ им. Сербского, где проводилась судебно-психиатрическая...
21 июля 2021
Напавшего на казанскую гимназию перевели в психбольницу СИЗО
Ильназ Галявиев, обвиняемый по делу о массовом убийстве в казанской гимназии №175, после экспертизы переведен в психиатрическую больницу в СИЗО-2 «Бутырка». Об этом сообщает «Газета ОНК» (Общественной наблюдательной комиссии). Издание отмечает, что перевод в психиатрический стационар указывает на...
21 июля 2021
Экспертиза напавшего на школу в Казани ещё не завершена — СКР
Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, пока продолжается. Об этом сообщили 21 июля в Следственном комитете РФ РИА Новости. Таким образом, в СКР опровергли информацию «Газеты ОНК» о том, что институт имени Сербского признал...
21 июля 2021