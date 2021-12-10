Казань, 10 декабря, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Ильназу Галявиеву, который 11 мая 2021 года совершил вооруженное нападение на гимназию №175 в Казани, предъявили окончательное обвинение. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба СК РФ.

Ильназ Галявиев перед совершением массового убийства

«На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества»)», — говорится в сообщении.

Вооружённый многозарядным охотничьим ружьём, а также изготовленным ранее взрывным устройством Галявиев 11 мая 2021 года совершил нападение на учителей и учащихся гимназии. В результате от его выстрелов и подрыва взрывного устройства погибли девять человек, из них семеро детей. Всего потерпевшими признали более 600 человек.

«В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Галявиев признал вину в полном объёме и раскаялся в содеянном.

ИА REGNUM напоминает, после трагедии со стрельбой в гимназии в Казани стали звучать предложения ужесточить правила получения оружия, а также вернуть смертную казнь в России, в частности, за убийство детей.

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