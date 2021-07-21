Москва, 21 июля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Ильназ Галявиев, обвиняемый по делу о массовом убийстве в казанской гимназии №175, после экспертизы переведен в психиатрическую больницу в СИЗО-2 «Бутырка». Об этом сообщает «Газета ОНК» (Общественной наблюдательной комиссии).

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Психиатрическая больница

Издание отмечает, что перевод в психиатрический стационар указывает на факт окончания судебной экспертизы. Однако не исключается, что может потребоваться дополнительная экспертиза его состояния на момент совершения преступления.

ИА REGNUM напоминает, ранее тот же источник сообщал, что экспертиза которая проводилась в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имениВ. П. Сербского завершилась. Нападавший на школу был признан невменяемым.

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