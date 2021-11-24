Информация Федеральной службы безопасности РФ о том, что сотрудники ведомства предотвратили нападение 14-летнего подростка на образовательное учреждение в Казани, стала поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 24 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школах

»ФСБ молодцы! А то в последнее время много терактов в учебных заведениях. Родителям бы лучше заниматься воспитанием своих детей, а потом их дети совершают такие ужасающие вещи», — отмечает Злата М.

Многие пользователи пришли к выводу, что правоохранители предотвратили страшное преступление, жертвами которого могли стать десятки детей. Граждане убеждены, что жизни и здоровье несовершеннолетних граждан России должны всегда перевешивать на весах при принятии тех или иных не самых популярных законов об ужесточении оборота оружия в России и защите детей от вредной информации в интернете.

«Давно настал момент, когда государство обязано взять под контроль интернет и свернуть всю продажу оружия на территории страны, чтобы у террористов не было даже из чего убивать других людей», — считает Тимофей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что никакой контроль за оружием не спасёт людей от совершения террористами своих злодеяний. Поэтому следует уделить должное внимание тому, почему граждане приходят к мысли совершить массовое убийство, пишут граждане.

«Как известно на примере Европы, если террористу не из чего застрелить человека, он просто сядет в мусоровоз и убьёт человек 30 по дороге. Беда не в наличии оружия, а в том, откуда у таких людей появляются мысли о насилии», — поделился своим мнением Артур С.

Kzn.ru Журналисты и скорая помощь на месте стрельбы в школе №175 в Казани

Часть людей считает, что в России не может вот так просто прижиться традиция по стрельбе в учебных заведениях, которая уже стала обыденностью, к примеру, для США. Граждане убеждены, что всё общество должно постараться, чтобы не допускать отныне подобных трагических событий.

«Уверен, что Россия — это далеко не Америка, где отстреливают школьников постоянно. Здесь такое на корню теперь пресекаться будет. Необходимо следить за тем, чтобы подобные террористы выявлялись до совершения ими теракта», — указывает пользователь под псевдонимом «Штанген Циркуль».

Ряд пользователей указывает на то, что задержанный подросток не только не совершил теракта, но, если судить по данным правоохранителей, у него не было даже соответствующих средств, которыми он, вероятно, собирался убивать людей. Данный фактор может стать проблемой для следствия, волнуются граждане.

«Странно. Он что, решил напасть на школу с пневматикой? А материалы теперь подобные разве нельзя хранить? Может, он изучал, как защититься при нападении, к примеру. Подумал, раз полиция защитить не может, значит, ему самому придётся себя защищать», — предполагает Денис А.

«Вообще, как правило, сажают за уже совершённое преступление, а не за намерение. Если докажут, что подросток действительно собирался убивать людей, то правоохранителям почёт и уважение. А так, кто знает, что у него будет на уме позже, когда его отпустят за отсутствием убедительных доказательств вины», — пишет Сергей И.

Nac.gov.ru ФСБ

Напомним, 23 ноября пресс-служба Федеральной службы безопасности РФ сообщила о том, что сотрудники ведомства предотвратили нападение 14-летнего подростка на образовательное учреждение в Казани. В доме несовершеннолетнего нашли пневматическое ружьё, а также запросы подростка в интернете о переделке данного оружия в боевое и материалы о нападениях на школы.