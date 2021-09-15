Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Из Москвы в Санкт-Петербург этапирован Ильназ Галявиев, который 11 мая в Казани застрелил девять человек — школьников и педагогов гимназии №175. Об этом агентству ТАСС сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Ильназ Галявиев перед совершением массового убийства

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 19-летний Галявиев находился в Москве, летом он проходил судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ им. Сербского. В настоящий момент, по словам Мельникова, обвиняемый проходит дополнительную экспертизу в Петербурге. На время ее проведения он помещен в СИЗО №1 «Кресты».

Напомним, Ильназа Галявиева обвиняют в убийстве двух или более лиц общеопасным способом. 11 мая он застрелил девять человек, в том числе семерых детей, в гимназии №175 Казани. Пострадали еще 32 человека.

По данным следствия, Галявиев на учетах у врачей — психиатра и нарколога — не состоял. Вместе с тем, до преступления он неоднократно обращался за медицинской помощью из-за сильных головных болей.