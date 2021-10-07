Белгород, 7 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Уголовное дело о публичном оправдании терроризма возбуждено в отношении 17-летнего жителя Белгородской области. Юноша разместил на своей странице в социальной сети призывы, оправдывающие злоумышленников, стрелявших в учебных заведениях Казани и Перми, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

ROOKIE23 Задержание

По версии следствия, вечером 21 сентября 2021 подозреваемый разместил у себя на странице в соцсети сообщение с изображением Тимура Бекмансурова и Ильназа Галявиева, причастных к совершению в 2021 году убийств в учебных заведениях Казани и Перми. Юноша также снабдил пост фотографией автоматического стрелкового оружия.

Молодого человека задержали при силовой поддержке полиции, сотрудников УФСБ и бойцов Росгвардии, при обыске изъяты предметы, имеющие доказательственное значение. Юноше предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.