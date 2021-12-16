Казань, 16 декабря, 2021, 18:55 — ИА Регнум. В отношении обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева продлена мера пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение принял Приволжский районный суд Казани.

Цитата из видео на YouTube Стрельба в школе №175 в Казани

«Срок содержания по стражей обвиняемого Галявиева продлён на 3 месяца», — цитирует«Интерфакс-Поволжье» представителя суда. Уточняется, что всего срок ареста продлен до 11 месяцев с момента задержания — до 11 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее Галявиеву было предъявлено окончательное обвинение.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества»), сообщал Следственный комитет РФ.

По заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы он был признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

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Напомним, трагедия произошла 11 мая 2021 года. 19-летний Галявиев устроил стрельбу в гимназии, которую он окончил годом ранее. Погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых. Нападавший сдался полиции и был арестован.