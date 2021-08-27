Они не смогут улыбнуться на камеру, обмануть психиатров, очаровать публику или посетить театр. Они больше не смогут сделать ничего, потому что они — мертвы. Они — это семеро детей и двое взрослых, которые погибли во время стрельбы в школе № 175 Казани. И показ спектакля, где их убийца предстаёт в роли главного героя, в телеграм-каналах восприняли сродни плевку на чувства тех, кто в той ужасной бойне потерял родных и близких.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийства в русских школах

Речь идет о постановке, если её, конечно, так вообще можно назвать, в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. Показ подобного творчества вызвал бурю общественного негодования. В ответ на это в аккаунте Facebook Александра Ондара, если верить телеграм-каналам, появился гневный пост, где критиков называют «ущербной гопотой», «экстремистами» и «мразями». Что примечательно, местом работы человека с таким же именем и фамилией указан Центральный академический театр Российской армии, должность: пресс-секретарь. По состоянию на 27 августа скандальной публикации на странице Ондара уже нет, но скриншот приписываемого ему поста гуляет по «телегам», собирая за собой ураган гневных отзывов.

«Театр Российской Армии на линии. Специалист по борьбе с мразями и гопотой объясняет, что быдло не так поняло спектакль об убийце Галявиеве. А это правда учреждение культуры? А оно правда на балансе Минобороны?» — написал телеграм-канал «Андрей Медведев».

Ильназ Галявиев. Фото с личной страницы Ильназа Галявиева во «ВКонтакте

Автор публикации сообщает, что после начала скандала театр попытался сделать вид, что никаких постановок про казанского убийцу не было. На сайте учреждения изменили название спектакля и стерли неудобные комментарии.

«Теперь вот нам сообщают, что постановка была, судя по всему, поняли в театре лишь то, что подобные вещи делать надо по-тихому, а то быдло и гопники снова набегут. Что интересно, давеча на армейском форуме — это я у коллег читал — проводили конференцию по информационному противоборству в условиях ментальной войны. Товарищи офицеры, так у вас там власовцы на информационном фронте завелись», — высказал свою позицию Андрей Медведев.

На то, что неиссякаемый запас скотского отношения возомнивших себя превыше других личностей чреват серьезными проблемами в будущем, обратил внимание телеграм-канал «Старше Эдды». Рассматривая омерзительную ситуацию вокруг скандальной постановки, там высказали мысль, что творческие метания возомнивших себя режиссерами персон могут сыграть злую шутку с Министерством обороны, в ведении которого находится это учреждение.

«Ну вот прошло немного времени, и околокультурный опарыш, некто Александр Ондар, трудящийся на ниве просвещения тупого российского быдла (это, если что, его слова), разразился гневным спичем. В нем он обвинил всех тех, кто высказал возмущение работой молодого режиссера, поставившего спектакль о душевных терзаниях казанского убийцы. Товарищам из Министерства обороны стоило бы повнимательнее присмотреться как к репертуару подшефного театрального заведения, так и к тем, кто толкает культурную повесточку, подкармливаясь возле театра», — написал автор поста.

В противном случае в репертуаре театра могут появиться «спектакли», где главными героями будут не серийные убийцы, а офицеры и солдаты. Вот только сюжетная линия и актерская игра в этих постановках едва ли будет приятна военнослужащим, полагает «Старше Эдды».

«Потому что, не ровен час, и в вашем Театре поставят спектакль не про убийцу детей, а про любовь молодого лейтенанта и старого полковника. Где полковник будет в псевдовоенной форме, в фуражке с высокой тульей и брюках, с дыркой на заднице («находки» современных режиссеров, они такие). Ну и, собственно, весь сюжет будет раскручиваться вокруг их мужской дружбы и любви», — написал телеграм-канал.

wackystuff Театр абсурда

В заключение автор делает вывод, что и сам спектакль, и омерзительная реакция на критику в адрес постановки являются либо провокацией, либо следствием слабых интеллектуальных способностей лиц, принимавших решения о таком творчестве в стенах подведомственному Минобороны учреждения.

«Вообще, конечно, удивительные вещи происходят. В то время как министр обороны говорит совершенно правильные слова про идеологическую войну против России, какая-то мелкая жаба внутри ведомства мелко гадит и обесценивает слова и министра, и президента РФ. Что это, недомыслие или прямая провокация, я пока сказать не могу. Вполне возможно, что профнепригодность наложились на прямую работу иностранных структур, сформировав мощнейшую синергию, результаты которой мы и имеем возможность лицезреть», — подытоживает «Старше Эдды».

Более практично ко всей этой ситуации подошел телеграм-канал «Русский Ориенталист». Вместо оценок он понятно и лаконично объяснил, почему подобные постановки категорически неприемлемы и чреваты новыми убийствами.

«Наверное, стоит объяснить модным режиссерам и культуртрегерам, почему нельзя снимать фильмы и делать спектакли про душевные метания серийных убийц и маньяков. Потому что эти люди зачастую ждут именно признания. Чтоб их переживания вышли на всеобщий обзор, чтоб появились фанаты и подражатели. Чтоб психологи назвали его именем выявленное отклонение психики. Вот успех для серийного убийцы! Потому стараются даже не публиковать имен, чтоб не помогать распространять их славу. А режиссер ваш часто представляет себя на месте серийного убийцы? Интересно», — написал ТГ-канал.