Стрельба на территории Пермского государственного национального исследовательского университета вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 20 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в учебном заведении

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"Трагические события в Казани, видимо, ничему не научили нашу власть! Поохали, поахали, изобразили активную деятельность и спустили всё на тормозах. Как были наши школы и училища стрельбищем для умалишённых, так они ими и остались», — пишет Наталья В.

Многие пользователи пришли к выводу, что новый инцидент с террористом-шутером произошёл невзирая на все заверения властей о том, что будут предприняты серьёзные меры после аналогичных событий в Казани.

«Керчь, Казань, теперь Пермь. Где же это самое «усиление охраны», которое обещают после каждого подобного кровавого акта. Воз, я подозреваю, и в этот раз будет там. Ничего не меняется, никто ни за что не отвечает», — указывает Олеся Л.

Другие напомнили, что власти отделались лишь формальными мерами, включающими в себя ужесточение закона об оружии в России, что, естественно, никак не оградило население от подобных маньяков с огнестрелом.

«Ужесточили закон об оружии, и дальше что? Как придурки свободно ходили с огнестрелом по улицам, так они и ходят. Ничему не научила Казань. Теперь этого тоже признают невменяемым и на том закончат?» — задаётся вопросом Dobryi B.

(сс) Лиза Петрова Пермский государственный национальный исследовательский университет

Некоторые комментаторы отмечают, что гражданам пора дать возможность иметь при себе личное огнестрельное оружие, чтобы использовать его при необходимости спасти свою жизнь.

«Вот очередное доказательство того, что оружие должно быть не только у властей предержащих и всевозможных служб, но и у населения. Когда оружие у всех — это весьма неплохой сдерживающий фактор. А преступники и всякие сумасшедшие, как мы видим, его и так достанут в любом случае, их-то ни что не остановит перед совершением убийства», — считает Юрий В.

Часть людей считает, что примеры из других стран показывают, что наличие огнестрельного оружия у простых граждан никак не помогает избежать массовых убийств.

«Ну, конечно, отличное решение! Давайте наплодим больше психопатов с оружием. Тогда мы не только таких вот скорбных умом и сердцем будем бояться, а от каждого на улице шарахаться начнём, потому что теоретически у него может быть ствол в кармане. Американские копы потому и стреляют почём зря. Посмотрите статистику по американским смертям от огнестрела. Кстати, им владение оружием от террористов-шутеров тоже никак не помогает», — поделилась своим мнением Елена Г.

Следственный комитет России Пермский государственный университет после стрельбы

Ряд пользователей указывает на то, что решить данную проблему можно лишь одним способом — вылечив болезни общества. Именно они, по мнению граждан, рождают монстров, готовых ворваться в учебное заведение с оружием, чтобы хладнокровно убить ни в чём не повинных людей.

«Боюсь, что таких «стрелков» в России будет становиться всё больше. У нас нет идеологии, нет цели, нет задачи, вокруг одно лишь «купи-продай», а те, кто находятся внизу, завидуют тем, кто оказался вверху. И в этой ситуации неудивительно, что находятся те, кому попросту тошно от такой жизни. Кто-то, может быть, уходит в монастырь, а кто-то хочет разрушить этот мир, унести с собой в могилу побольше людей. И всё это является производным деятельности нашей власти. Увы, но нет никаких предпосылок, чтобы что-то поменялось. А «стрелков» будет становиться только больше», — написал Артемий У.

Напомним, 20 сентября на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета ворвался человек с огнестрельным оружием. По предварительным данным, он успел убить и ранить людей.