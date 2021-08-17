Москва, 17 августа, 2021, 21:20 — ИА Регнум. В спектакле на тему романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского не было аллюзии к «казанскому стрелку» Ильназу Галявиеву, сообщили 17 августа в пресс-службе Театра Российской Армии.

Цитата из кф «Достоевский». реж. Владимир Хотиненко. 2010. Россия Достоевский

«В эскизе «Преступление и наказание» не было отождествления Галявиева и Раскольникова, как пишут в некоторых СМИ, — заявили в театре. — Если и говорить о параллелях, то Раскольников в эскизе отождествляется с другим убийцей — неизвестным мужчиной, который зарубил топором прабабушку и прадедушку режиссёра».

Как сообщает ИА Красная Весна, в первоначальной версии описания эскиза было сказано что режиссер спектакля Александр Плотников«хотел бы соотнести мысли и действия убийцы детей в Казани с мыслями Раскольникова». Режиссёр, как говорилось в описании, «находит параллели в их отношении к матери, к людям, похожесть мыслей сегодняшнего анти-героя из Казани и Раскольникова».

В СМИ эти театральные опыты назвали скандальными, а попытку руководства театра отказаться от своих же идей позором в стиле «вывсёврёти».