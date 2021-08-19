В центральном академическом театре Российской армии с 13 по 15 августа прошла мастерская молодой режиссуры «Достоевский рядом». На суд экспертного совета были представлены шесть эскизов спектаклей молодых режиссёров, которые отразили в своих работах важные события страны и судьбы исторических личностей.

Tatarsnan.ru Спецназ ФСБ заходит в здание гимназии № 175 в Казани, 11 мая 2021 года

Одна из режиссерских работ вызвала настоящий резонанс. Так, по мотивам романа «Преступление и наказание» выпускник Высшей школы сценических искусств Константина РайкинаАлександр Плотников пытался, по данным ряда СМИ, сопоставить личности Родиона Раскольникова и Ильназа Галявиева, ранее второе название эскиза было указано как «Раскольников/Галявиев». Как заявляют в пресс-службе театра, автор не приравнивал персонаж Достоевского и подростка, устроившего в мае стрельбу в казанской гимназии.

«Если и говорить о параллелях, то Раскольников в эскизе отождествляется с другим убийцей — неизвестным мужчиной, который зарубил топором прабабушку и прадедушку режиссёра. Главное послание эскиза в том, что Раскольников — обычный никчемный убийца. Это постановка о том, как предотвратить катастрофу, когда люди убивают себе подобных. Она о том, как не допустить очередной трагедии, когда, принимая себя за Бога, люди расправляются с теми, кто не нравится. Она о боли, которая остается после этих несчастий и с которой дальше невыносимо жить. Задача этого эскиза — воспитать в зрителях эмпатию, чтобы ни за какой философией нельзя было спрятать убийц и насильников», — сообщает пресс-служба.

Скриншот Инстаграм @teatr_armii

По словам кандидата искусствоведения, доцента кафедры драматургии и киноведения СПбГАТИ, доцента кафедры театрального искусства РГИСИ Натальи Скороход, «идея» Раскольникова-убийцы актуализирована, она мелькает и в видеобращении «казанского стрелка».

Эскиз спектакля, как уверяют в театре, может гораздо больше, чем соединить документ и текст романа. Театр может не только «исправлять нравы», но и врачевать травмы. После просмотра эскиза высказаться захотели практически все, кто был в зале.

Старейшины труппы отметили профессионализм актеров. 16-летняя московская школьница рассказала, что «когда случилась трагедия в Казани, все дети плакали, и говорили, и думали, что сделать, чтобы это исправить, но так ничего не могли решить…».

Критики тоже оценили представленные спектакли и назвали нашумевший эскиз «страшнейшим и эмоциональным». По их мнению, никакой «героизации казанского стрелка», о которой ни с того ни с сего принялись дружно трубить телеграмм-каналы, не было.

Ильяз Галявиев перед совершением массового убийства

«Была боль и сострадание по отношению к любой трагически оборвавшейся жизни, к трагедии, которая в наши дни зачастую становится не более чем «информационным поводом», — высказался театральный критик, эксперт национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Вислов.

Свое мнение о постановке на протяжении нескольких дней выражают жители Татарии в соцсетях. Большинство реакций на данную режиссерскую работу — отрицательные.

«Сочетание театр Армии, Достоевский и Галявиев вызывает у меня только гнев и желание провала постановки. Искусство должно быть выше денег, а не выезжать на аморальной популярности убийцы детей. Позор для театра. Пасть ниже некуда. Популяризуйте героев, а не моральных уродов!» — написала Людмила М.

«Совсем с ума посходили. Да какое нам дело до его душевных страданий, о родителях погибших бы подумали, что они переживают, когда убийцу их детей ещё немного и к лику святых великомучеников причислят! Достоевский в гробу, наверное, перевернется, и не раз, от одного: «Тварь ли я дрожащая или право имею», — считает Олеся С.

«Пропаганда. Это должно быть уголовно наказуемо», — заявил Марс М.

«Раскольников и галявиев (не поднимается рука, чтоб писать с заглавной буквы), вы серьезно? Достоевский перевернулся в гробу! Зачем его приравнивать или сравнивать с Раскольниковым, бред. Провоцировать молодежь на такой «героизм». Ау, люди, очнитесь! У меня нет слов, одни эмоции», — возмущена Любовь Б.

Николай Каразин. Иллюстрация к роману Преступление и наказание. 1893

«Танцы на костях» — отмечает Alexander B.

«Я очень надеюсь, что на постановку обратят внимание соответствующие органы и запретят!» — заявила Дина Я.

«Куда катится этот мир! То денег ему собирают, то в соцсетях превозносят, а сейчас ещё и спектакль ставят», — добавила Альбина Т.

«Жаль, что у нас смертной казни нет. Не было бы Галявиева, не было бы и этих плясок с бубном после», — прокомментировал Миша Т.

«Зачем вообще о нём говорить?» — написал Руслан Ф.

По мнению Орлова Г., «мерзко это!»

«Пусть сначала режиссёр пообщается с родителями этих детей. Предполагаю, что у него своих-то детей пока что нет», — отреагировала Алекса П.

«Режиссера родителям отдать, чтоб знал, о чём спектакли ставить надо!» — резюмировал Петр И.

А меж тем в отношении обвиняемого в нападении на школу Галявиева продолжается комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая назначена в рамках уголовного дела об убийстве двух и более лиц.

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