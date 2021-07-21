Москва, 21 июля, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве 11 мая 2021 г. сотрудников и учащихся школы в Казани, переведёт в психиатрическое отделение СИЗО-2 Москвы, передаёт 21 июля RT.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

Как рассказал представитель ОНК Москвы, Галявиева вернули в СИЗО-2 из НИИ им. Сербского, где проводилась судебно-психиатрическая экспертиза.

Источник пояснил, что обследование завершено, но может потребоваться ещё одна экспертиза.

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Напомним, Галявиева обвиняют в убийстве двух или более лиц общеопасным способом. Он, по версии следствия, убил 11 человек, в том числе семерых детей в гимназии № 175 в Казани. Пострадали 32 человека.