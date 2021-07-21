Москва, 21 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, пока продолжается. Об этом сообщили 21 июля в Следственном комитете РФ РИА Новости.

Sledcom.ru Следственный комитет

Таким образом, в СКР опровергли информацию «Газеты ОНК» о том, что институт имени Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения преступления.

В ведомстве отметили, что в отношении обвиняемого в нападении на школу проводится комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Она назначена в рамках уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Галявиева возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. По данным следствия, 11 мая 19-летний житель Казани пришёл в гимназию с оружием и открыл огонь по людям. Погибли семеро детей и двое взрослых, более 20 человек получили ранения.

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