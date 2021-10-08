Омская область, 12 сентября, 2010, 23:27 — ИА Регнум. Памятник святым Петру и Февронии Муромским будет возведен в Омске по проекту скульптора Сергея Норышева. Омский скульптор признан победителем объявленного региональным правительством конкурса на лучший проект памятника "Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские". Норышев также является автором и создателем памятника труженикам тыла, который был открыт в Омске в мае накануне 65-летия Победы, сообщили ИА REGNUM Новости в областном правительстве.

На конкурс проектов памятника Петру и Февронии были представлены семь эскиз-моделей, в том числе коллективная заявка от воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Тарского района. Работы оценивало жюри в составе представителей духовенства, художников и архитекторов. От проекта требовалось соответствие православной традиции изображения святых.

Композиция, предложенная Норышевым, представляет собой две бронзовые фигуры высотой около трех метров в обрамлении кольца. Над скульптурами Петра и Февронии размещена фигура ангела-хранителя, правой рукой благословляющего святых.

Памятник благоверным святым Петру и Февронии планируется открыть в центре Омска, в сквере у Свято-Никольского казачьего собора 8 июля 2011 года.