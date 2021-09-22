Нижний Новгород, 22 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. После массового расстрела людей в Перми власти Нижегородской области предлагают закрыть доступ посторонним лицам не только в здания, но и на территорию школ. Об этом заявила министр образования региона Ольга Петрова на конференции «Антитеррористическая защищенность — основа безопасности детей и молодежи».

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

По её словам, против такой инициативы выступают некоторые нижегородцы, которые привыкли гулять со своими детьми по школьной территории. Поэтому придётся искать компромиссное решение, к примеру — закрывать доступ только во время учёбы.

Также чиновница отметила, что после стрельбы в Казани были предприняты меры по усилению безопасности учащихся — правоохранительные органы занялись поиском возможных подражателей «казанского стрелка», все образовательные учреждения оснастили тревожными кнопками и системами видеонаблюдения, школы начали охранять сотрудники полиции и Росгвардии.

ИА REGNUM ранее сообщало, что утром 20 сентября 2021 года 18-летний студент Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу по студентам и преподавателям в одном из корпусов вуза. В результате стрельбы пострадали 43 человека, шестеро погибли.

Напомним, что 11 мая 2021 года в гимназию №175 в Казани ворвался вооруженный 19-летний преступник. В результате нападения пострадали 22 человека, погибли семь школьников и двое учителей.