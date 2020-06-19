Взрыв в Военно-космической академии в Санкт-Петербурге
Поступило в суд дело о взрыве в академии Можайского в Петербурге
В Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело в отношении подполковника Рифата Закирова. Его обвиняют в организации взрыва в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского 2 апреля 2019 года. Об этом сообщили 19 июня в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга...
19 июня 2020
По делу о взрыве в Академии Можайского в Петербурге обвинён преподаватель
Преподаватель Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского, профессиональный сапёр Рифат Закиров стал единственным фигурантом уголовного дела по факту апрельского взрыва в Академии, при котором пострадали четыре сотрудника военного вуза, в том числе сам Закиров. Как сообщает 30 мая...
30 мая 2019
Сбор с интуристов, суд по теракту, смертельные трубы: главное в Петербурге
Начало апреля в Петербурге выдалось неспокойным, но с хорошей перспективой на лучшее. Горожан напугал странный взрыв в Академии Можайского, произошедший как раз в день начала процесса по делу о теракте в метро два года назад. На завершающей стадии отопительного сезона, как и в его начале, из-за...
15 апреля 2019
Взрыв в академии Можайского не был терактом — спикер Заксобрания Петербурга
Взрыв в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге не был терактом. Об этом заявил 3 апреля спикер городского Заксобрания, выпускник и преподаватель «Можайки» Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам Макарова, картина вчерашнего дня уже восстановлена «по...
3 апреля 2019
В НАТО заговорили о вызове РФ, в РФ решают вопрос с жильём: Радио REGNUM
Страны НАТО готовят против России «пакет мер»; В Академии Можайского в Петербурге произошёл взрыв; В РФ ищут способы снизить цены на жильё; Экс-чиновница Глацких нашла новую работу; Суд проверит законность ареста экс-министра Абызова. Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск. Слушайте...
3 апреля 2019
Момент взрыва в Академии Можайского попал на видео
Видео момента взрыва в Академии им. Можайского (Санкт-Петербург) опубликовано на YouTube. Запись сделана на видеорегистратор: в момент взрыва автомобиль ехал мимо здания, в котором произошел взрыв. Автомобиль получил повреждения от стекол, которые выбило взрывом, пишет «Фонтанка». Напомним, взрыв в...
3 апреля 2019
Один из пострадавших при взрыве в Академии Можайского перенес операцию
Одному из офицеров, пострадавших при взрыве в Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Петербурге, благополучно проведена хирургическая операция. Состояние других пострадавших не вызывает опасений лечащих врачей. Об этом сообщили вечером 2 апреля в пресс-службе Минобороны России. «Угрозы...
2 апреля 2019
Взорвавшаяся в Академии Можайского бомба имела часовой механизм
Причиной взрыва в Академии имени Можайского стало взрывное устройство с часовым механизмом, сообщает 2 апреля Интерфакс-АВН со ссылкой на источники в российских спецслужбах. По информации агентства, в качестве взрывчатки был применен пластит, обеспечивший мощность взрыва эквивалентного 500 г...
2 апреля 2019
Взрыв в Академии Можайского расследуют как покушение на массовое убийство
Взрыв в здании Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге квалифицируется как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. Уголовное дело по факту взрыва в военном вузе возбуждено военным следственным управлением СК...
2 апреля 2019
Беглов подтвердил, что в академии Можайского сработало взрывное устройство
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил информацию о том, что в здании Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского днем 2 апреля произошло срабатывание взрывного устройства. Беглов побывал на месте ЧП, провел оперативное совещание, где ему доложили обстановку и назвали...
2 апреля 2019
СМИ: определена мощность взрыва, прогремевшего в Академии имени Можайского
Мощность взрывного устройства, сработавшего в одном из помещений Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, эквивалентна 800 г тротила, сообщает 2 апреля телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник. Взрыв раздался около 13:30 мск на втором этаже учебного здания...
2 апреля 2019
Прокуратура организовала из-за взрыва проверку в Академии Можайского
Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения осуществляет проверку причин и обстоятельств взрыва в помещении Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, из-за которого пострадали четыре человека, сообщает 2 апреля пресс-служба Главной военной прокуратуры...
2 апреля 2019
В петербургской Академии Можайского обнаружена вторая бомба
На территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского найдено еще одно взрывное устройство, сообщает 2 апреля телеканал «78». По информации телеканала, ссылающегося на неназванный источник в экстренных службах, найденное взрывное устройство осматривают специалисты. Телеканал утверждает...
2 апреля 2019
В Академии имени Можайского взорвалась не мина, а СВУ
Причиной взрыва в одном из зданий Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге является не армейская мина, как сообщили ранее СМИ, а самодельное взрывное устройство. Об этом сказал корреспонденту ИА REGNUM информированный источник, находящийся на месте ЧП. Ранее ряд изданий...
2 апреля 2019
Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге
Курсанты Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге не пострадали при взрыве неустановленного безоболочного устройства в одном из зданий военного вуза, произошедшем днем 2 апреля. Об этом сообщил ТАСС источник в Минобороны России. По предварительной информации, четверо...
2 апреля 2019
МЧС опровергло информацию о втором взрыве в Петербурге
Информация о взрыве, прогремевшем в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга), является недостоверной. Там произошло ЧП, но со взрывчатыми веществами оно не связано. Слухи о взрыве в Пушкине появились одновременно с сообщениями о взрыве в Военно-космической академии имени Можайского. Как сообщили...
2 апреля 2019
На место взрыва в академии Можайского прибыл врио губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл в Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского в Петроградском районе города, где днем 2 апреля произошел взрыв. Об этом ИА REGNUM сказал информированный источник. На месте также находится спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров...
2 апреля 2019
В Академии имени Можайского в Санкт-Петербурге взорвалась мина — СМИ
На территории Военно-космической Академии имени А. Ф. Можайского в Петроградском районе Санкт-Петербурга взорвался боеприпас, который пытались перенести. Об этом 78.ru сообщил источник в экстренных службах. По словам источника, речь идет о мине. Собеседник издания добавил, что в результате взрыва...
2 апреля 2019
Взрыв в Академии Можайского в Петербурге: обрушение и четверо пострадавших
При взрыве в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петроградском районе Санкт-Петербурга днем 2 апреля пострадали четыре человека, частично обрушился лестничный марш. На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Количество пострадавших уточняется, отметили в...
2 апреля 2019