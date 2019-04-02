Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Причиной взрыва в одном из зданий Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге является не армейская мина, как сообщили ранее СМИ, а самодельное взрывное устройство. Об этом сказал корреспонденту ИА REGNUM информированный источник, находящийся на месте ЧП.

Дарья Драй ИА REGNUM ВКА им. Можайского

Ранее ряд изданий утверждали, что в академии сдетонировала советская противотанковая мина ТМ-57, которая хранилась в качестве учебного пособия.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в настоящее время входы в академию заблокированы вооруженными бойцами в масках, у всех выходящих тщательно проверяются документы, внутрь пропускают только сотрудников оперативных служб.

Дарья Драй ИА REGNUM КПП академии им. Можайского

По данным издания «Фонтанка» в результате взрыва пострадали трое сотрудников собственной группы разминирования военного вуза, которые в этот момент закрывали обнаруженный под лестницей опасный предмет бронежилетами. Они получили травмы средней степени тяжести. Также пострадала находившаяся поблизости женщина, преподаватель академии.

Все пострадавшие госпитализированы в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. Погибших нет.

Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш, взрывной волной выбило стекла в окнах здания. Курсанты не пострадали, они в полном составе эвакуированы из академии.

На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб, устанавливаются обстоятельства случившегося.