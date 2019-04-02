Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил информацию о том, что в здании Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского днем 2 апреля произошло срабатывание взрывного устройства.

Дарья Драй ИА REGNUM Поврежденные окна ВКА им. Можайского

Беглов побывал на месте ЧП, провел оперативное совещание, где ему доложили обстановку и назвали версии случившегося.

«Произошел подрыв неустановленного устройства, три человека ранены, один человек легко ранен, работают соответствующие структуры. Все курсанты и личный состав эвакуированы. Работают следственные структуры, будет понятно уже после того, как они отработают. Самое главное, что хорошо сработали все оперативные службы, вовремя были отключены все коммуникации, проведена эвакуация. И начальник училища, и все остальные сработали как полагается по инструкции», — сказал Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Напомним, подрыв обнаруженного под лестницей СВУ произошел, по предварительным данным, во время подготовки к разминированию. Пострадали трое саперов и преподаватель военного вуза, их жизни опасности нет. Обрушился лестничный марш. Всех курсантов временно эвакуировали из здания.

По данным источников, мощность взрывного устройства была эквивалентна 800 г тротила.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины случившегося.

Читайте также: Прокуратура организовала из-за взрыва проверку в Академии Можайского

Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения осуществляет проверку причин и обстоятельств взрыва в помещении Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.