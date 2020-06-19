Санкт-Петербург, 19 июня, 2020, 13:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело в отношении подполковника Рифата Закирова. Его обвиняют в организации взрыва в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского 2 апреля 2019 года. Об этом сообщили 19 июня в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Последствия взрыва в ВКА им. Можайского

Закирову — офицеру инженерных войск, участнику боевых действий на Северном Кавказе и в других горячих точках — вменяются преступления по трем статьям УК РФ: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (два эпизода); незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств.

Напомним, взрыв безоболочного СВУ произошел 2 апреля 2019 года около 13:30 мск в одном из служебных помещений академии в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Частично обрушился лестничный марш, были выбиты стёкла в окнах. Курсанты академии при взрыве не пострадали и были эвакуированы из здания.

Пострадали четверо военнослужащих, сотрудников академии, все они офицеры. Среди них был и Закиров. Их доставили в клинику Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и оказали медицинскую помощь.

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Уголовное дело по факту взрыва было возбуждено военным следственным управлением СК России по ракетным войскам стратегического назначения (РВСН), к которым относится академия Можайского.

Как сообщали СМИ, по версии следствия, Закиров собрал тротил из обезвреженных им в разное время боеприпасов и изготовил бомбу. Мотивом преступления считают желание Закирова, обезвредив своё же взрывное устройство, получить право на приватизацию служебной квартиры в Петербурге, предоставленной ему Министерством обороны. При попытке обезвредить устройство оно сработало.

«Дело поступило в суд с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера», — отметили в пресс-службе суда.