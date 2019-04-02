Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Мощность взрывного устройства, сработавшего в одном из помещений Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, эквивалентна 800 г тротила, сообщает 2 апреля телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина оперативных служб у ворот ВКА им. Можайского

Взрыв раздался около 13:30 мск на втором этаже учебного здания. В результате пострадали четыре человека, а также обрушился лестничный пролёт.

Тип взрывного устройства пока не установлен. Сообщается только то, что бомба была безоболочечной.

Позднее СМИ сообщили о том, что на территории академии была найдена еще одна бомба.

Как сообщало ИА REGNUM, военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения начала проверку причин и обстоятельств взрыва.