Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Курсанты Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге не пострадали при взрыве неустановленного безоболочного устройства в одном из зданий военного вуза, произошедшем днем 2 апреля. Об этом сообщил ТАСС источник в Минобороны России.

Дарья Драй ИА REGNUM ВКА имени Можайского

По предварительной информации, четверо пострадавших являются сотрудниками академии, которые обнаружили опасный предмет. Двое пострадавших находятся в Военно-медицинской академии в состоянии средней тяжести, еще двое получили легкие травмы.

В настоящее время все курсанты эвакуированы из учебного заведения.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной взрыва стало неосторожное обращение с боеприпасами.

Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.