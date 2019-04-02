Alex «Florstein» Fedorov Здание Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского

Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Видео момента взрыва в Академии им. Можайского (Санкт-Петербург) опубликовано на YouTube.

Запись сделана на видеорегистратор: в момент взрыва автомобиль ехал мимо здания, в котором произошел взрыв.

Автомобиль получил повреждения от стекол, которые выбило взрывом, пишет «Фонтанка».

Напомним, взрыв в Академии им. Можайского произошел 2 апреля в 13:30 мск в одном из служебных помещений. Это произошло при попытке разминировать взрывное устройство, найденное в учебном корпусе на Ждановской улице.

Читайте также: Взрыв в Академии Можайского расследуют как покушение на массовое убийство

В результате пострадали четыре сотрудника академии, в том числе три сапера, которые пытались разминировать устройство. Также пострадала преподаватель академии. Один из пострадавших успешно перенес операцию.

По факту случившегося расследуется уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Выяснилось, что взрывное устройство имело часовой механизм.

Читайте подробнее: Взорвавшаяся в Академии Можайского бомба имела часовой механизм