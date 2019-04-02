Взорвавшаяся в Академии Можайского бомба имела часовой механизм
Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Причиной взрыва в Академии имени Можайского стало взрывное устройство с часовым механизмом, сообщает 2 апреля Интерфакс-АВН со ссылкой на источники в российских спецслужбах.
Alexandre Dulaunoy
Таймер
По информации агентства, в качестве взрывчатки был применен пластит, обеспечивший мощность взрыва эквивалентного 500 г тротила.
Сообщается, что место происшествия продолжает изучаться специалистами спецслужб.
Как сообщало ИА REGNUM, днём 2 апреля в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, от которого пострадали четыре человека.
Инцидент расследуется как попытка покушения на убийство группы лиц.