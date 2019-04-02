Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Причиной взрыва в Академии имени Можайского стало взрывное устройство с часовым механизмом, сообщает 2 апреля Интерфакс-АВН со ссылкой на источники в российских спецслужбах.

Alexandre Dulaunoy Таймер

По информации агентства, в качестве взрывчатки был применен пластит, обеспечивший мощность взрыва эквивалентного 500 г тротила.

Сообщается, что место происшествия продолжает изучаться специалистами спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 2 апреля в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, от которого пострадали четыре человека.

Инцидент расследуется как попытка покушения на убийство группы лиц.