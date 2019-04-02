Взрыв в Академии Можайского расследуют как покушение на массовое убийство
Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Взрыв в здании Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге квалифицируется как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
Уголовное дело по факту взрыва в военном вузе возбуждено военным следственным управлением СК России по ракетным войскам стратегического назначения.
По данным следствия, взрыв неустановленного безоболочного предмета произошел 2 апреля около 13:30 мск в одном из служебных помещений академии.
Четверо военнослужащих при взрыве получили различные травмы, им оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.
«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется происхождение сдетонировавшего предмета», — заявили в СКР.
Напомним, трое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, один пострадавший — легкой степени. При взрыве рухнул лестничный марш, были выбиты стекла в окнах.
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов побывал на месте ЧП и отметил грамотную реакцию оперативных служб и сотрудников академии, эвакуировавших людей.