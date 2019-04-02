Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Взрыв в здании Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге квалифицируется как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты покидаю территорию Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, где произошел взрыв

Дарья Драй ИА REGNUM Разбитые окна

Дарья Драй ИА REGNUM Олетевшие осколки на асфальте у военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, где произошел взрыв

Дарья Драй ИА REGNUM Олетевшие осколки на асфальте у военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, где произошел взрыв

Уголовное дело по факту взрыва в военном вузе возбуждено военным следственным управлением СК России по ракетным войскам стратегического назначения.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина Разминирования у территории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, где произошел взрыв

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль пожарной службы у территории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, где произошел взрыв

По данным следствия, взрыв неустановленного безоболочного предмета произошел 2 апреля около 13:30 мск в одном из служебных помещений академии.

Четверо военнослужащих при взрыве получили различные травмы, им оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется происхождение сдетонировавшего предмета», — заявили в СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Военная полиция

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль пожарной службы у территории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, где произошел взрыв

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль пожарной службы у территории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, где произошел взрыв

Напомним, трое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, один пострадавший — легкой степени. При взрыве рухнул лестничный марш, были выбиты стекла в окнах.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина Разминирования у территории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, где произошел взрыв

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, где произошел взрыв

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов побывал на месте ЧП и отметил грамотную реакцию оперативных служб и сотрудников академии, эвакуировавших людей.