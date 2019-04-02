Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 16:21 — ИА Регнум. На территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского найдено еще одно взрывное устройство, сообщает 2 апреля телеканал «78».

Дарья Драй ИА REGNUM Машина МЧС в академии имени Можайского

По информации телеканала, ссылающегося на неназванный источник в экстренных службах, найденное взрывное устройство осматривают специалисты.

Телеканал утверждает, что бомбу обнаружили под лестницей.

Напомним, днём 2 апреля в одном из помещений Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского сработало неустановленное взрывное устройство. В результате пострадали четыре человека. Минобороны РФ сообщает, что их жизни сейчас ничего не угрожает.