Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 14:33 — ИА Регнум. При взрыве в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петроградском районе Санкт-Петербурга днем 2 апреля пострадали четыре человека, частично обрушился лестничный марш. На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

geralt Взрыв

Количество пострадавших уточняется, отметили в пресс-службе ведомства.

Как сказал ИА REGNUM информированный источник, взрыв произошел в административном помещении академии, готовящей специалистов для Военно-космических сил России.

Что стало источником взрыва, сейчас устанавливается.