В НАТО заговорили о вызове РФ, в РФ решают вопрос с жильём: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Страны НАТО готовят против России «пакет мер»;
- В Академии Можайского в Петербурге произошёл взрыв;
- В РФ ищут способы снизить цены на жильё;
- Экс-чиновница Глацких нашла новую работу;
- Суд проверит законность ареста экс-министра Абызова.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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