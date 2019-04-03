Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Взрыв в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге не был терактом. Об этом заявил 3 апреля спикер городского Заксобрания, выпускник и преподаватель «Можайки» Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Осколки на асфальте у Военно-космической академии

По словам Макарова, картина вчерашнего дня уже восстановлена «по секундам».

«Это не был террористический акт. Проведено комплексное исследование, обстоятельства установлены, безусловно, известно всё по деталями, по минутам, по секундам: что, где, кто и как. Есть выражение «тайна следствия», которое еще продолжается. Но, в принципе, картина до деталей уже восстановлена. Думаю, будут даны соответствующие оценки», — сказал Макаров.

Он заявил, что прибыл в академию сразу после взрыва и находился на территории военного учебного заведения вплоть до утра 3 апреля.

«Я примчался и был там до сегодняшнего утра. Академия Можайского — это мой родной дом. Там все родные и близкие мне люди», — подчеркнул Макаров.

Он также упомянул о годовщине теракта в петербургском метро и о суде над обвиняемыми по этому делу, который начался накануне. Макаров в очередной раз призвал отменить мораторий на смертную казнь для террористов, назвав их «чумой XXI века».

«Когда 20 лет назад Владимир Владимирович Путин, наш президент, сказал, что «мочить террористов в сортире», самый подходящий «сортир» — это смертная казнь. Я еще раз возвращаюсь к этому вопросу. За преступления, которые связаны с терроризмом, за растерзанные тела детей должна быть однозначно введена смертная казнь», — заявил Макаров.

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Напомним, взрыв неустановленного безоболочного предмета произошел 2 апреля около 13:30 мск в одном из служебных помещений академии. Частично обрушился лестничный марш, были выбиты стёкла в окнах. Курсанты академии при взрыве не пострадали и были эвакуированы.

Пострадали четверо военнослужащих, сотрудников академии, все они офицеры. Их доставили в клинику Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и оказали высококвалифицированную медицинскую помощь. Одному пострадавшему проведена операция. Жизнь пациентов вне опасности.

Уголовное дело по факту взрыва возбуждено военным следственным управлением СК России по ракетным войскам стратегического назначения. Происшествие квалифицируется как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Идет следствие.