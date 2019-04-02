Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Одному из офицеров, пострадавших при взрыве в Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Петербурге, благополучно проведена хирургическая операция. Состояние других пострадавших не вызывает опасений лечащих врачей. Об этом сообщили вечером 2 апреля в пресс-службе Минобороны России.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание ВКА им. Можайского, где произошел взрыв

«Угрозы жизни пострадавших военнослужащих нет», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, при взрыве неустановленного взрывного устройства пострадали четверо военнослужащих, все они офицеры. Их оперативно доставили в клинику Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, обследовали и оказали высококвалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, взрыв неустановленного безоболочного предмета прогремел 2 апреля около 13:30 мск в одном из служебных помещений академии. Произошло частичное обрушение лестничного марша, были выбиты стёкла в окнах. Курсанты академии при взрыве не пострадали и были эвакуированы.

Уголовное дело по факту взрыва возбуждено военным следственным управлением СК России по ракетным войскам стратегического назначения. Происшествие квалифицируется как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Идет расследование.