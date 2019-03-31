Начало апреля в Петербурге выдалось неспокойным, но с хорошей перспективой на лучшее. Горожан напугал странный взрыв в Академии Можайского, произошедший как раз в день начала процесса по делу о теракте в метро два года назад. На завершающей стадии отопительного сезона, как и в его начале, из-за прорыва трубы случилась трагедия. А городские власти сбросили с плеч города проблему полигона «Красный Бор» и добились разрешения обложить интуристов сбором, который пополнит городскую казну.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая набережная весной

«Невозможно забыть этот ужас»

Второго апреля 2019 года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге начал рассмотрение уголовного дела о теракте в петербургском метро, совершенном 3 апреля 2017 года. То, что начало процесса приурочили ко второй годовщине теракта, придало ему особую символичность, призванную подчеркнуть неотвратимость справедливого возмездия за зверское преступление. Третьего апреля десятки людей, а также руководители города, пришли к станции «Технологический институт» и почтили память жертв теракта. В храмах прошли поминальные службы.

Напомним, от взрыва в поезде метро погибли 15 пассажиров, еще около ста человек получили ранения, травмы, ожоги, контузии и другой ущерб здоровью, некоторые остались инвалидами, прошли через тяжелые операции и до сих пор нуждаются в лечении. Многие потерпевшие нашли в себе силы прийти в суд, дать показания и вспомнить еще раз тот ужасный апрельский день, ставший шоком для всего Петербурга.

Очень важной оказалась та часть показаний, в которой выжившие люди, оказавшиеся во взорванном вагоне, описывали террориста-смертника, 22-летнего Акбаржона Джалилова. Из этих показаний следует, что его внешний вид, одежда и поведение заметно отличались от «стандартных» для молодых людей его возраста, живущих в Петербурге. А значит, на него могли и должны были обратить внимание сотрудники службы транспортной безопасности подземки, дежурившие в тот день на станции «Академическая», на которой Джалилов спустился в метро сразу с двумя бомбами: одна была в сумке, другая — в рюкзаке за спиной. Но те, кто имел шанс предотвратить взрыв под землей, роковым образом отвлеклись от исполнения своих обязанностей и не остановили террориста. Эта история может получить продолжение в виде гражданских исков о компенсации ущерба, причиненного людям взрывом в метро.

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На скамье подсудимых, в «аквариуме» за прочным стеклом, находятся 11 выходцев из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Нескольких из них задержали на съёмной квартире в Петербурге через два дня после теракта. Там же была найдена третья бомба. По версии следствия, ее, как и те, что оказались в метро, изготовил Джалилов и передал одному из нынешних подсудимых, чтобы тот взорвал ее в общественном месте Петербурга. Как считает следствие, находившиеся в той квартире люди были хорошо осведомлены о готовившихся злодеяниях и принимали участие в их подготовке, и потому должны ответить перед законом.

Еще несколько обвиняемых были задержаны вскоре после петербургского теракта в Москве и Подмосковье. Через них, как считает следствие, проводилась координация действий террориста и осуществлялась связь с заказчиком преступления, выходцем из Киргизии узбекского происхождения Сирожиддином Мухтаровым по кличке Абу Салах. Предположительно, он скрывается на Ближнем Востоке. Всех обвиняемых следствие считает членами террористической группировки «Катиба Таухид валь Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ставившей целью создание «шариатского государства», а также пытавшейся заставить российские власти вывести войска из Сирии.

…В последние дни суд терпеливо заслушивал леденящие душу показания потерпевших, подробно описавших обстоятельства, предшествующие теракту, и последствия взрыва в вагоне. Впереди — показания других свидетелей обвинения и самих подсудимых, ни один из которых не признал своей вины. По совокупности инкриминируемых им статей УК РФ о терроризме и незаконном обороте оружия и взрывчатки может быть назначено пожизненное лишение свободы.

Дарья Драй ИА REGNUM Суд по теракту в метро

Как отмечает ИА REGNUM, за два года после теракта заметно усилился контроль за безопасностью при проходе в петербургское метро. На всех станциях за входящими людьми следят сразу несколько сотрудников, останавливая тех, кто вызывает подозрения, и отправляя их на досмотр с использованием технических средств. За это время удалось неоднократно предотвратить проход в метро граждан с оружием и взрывоопасными предметами. К счастью, это не было связано с терактами.

Об усилении работы спецслужб после теракта в метро свидетельствует целая серия задержаний и последующих осуждений выходцев из Азии и с Кавказа, пытавшихся примкнуть к террористам на Ближнем Востоке или создать экстремистские ячейки в Петербурге. Не остаются без внимания спецслужб и те, кто пытается оправдать терроризм в соцсетях и другими способами. И, конечно, уместно напомнить о предотвращенном взрыве в Казанском соборе Петербурга, который ячейка сторонников «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировала на конец 2017 года. Срыв этих преступных планов также стал следствием усиленной профилактики терроризма, предпринятой после трагедии в метро.

Взрыв в Можайке: вопросы без ответов

Когда на процессе по делу о теракте зачитывали обвинительное заключение, все оперативные службы Петербурга стягивались к зданию Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского на Ждановской улице в Петроградском районе города. Как потом сообщат следственные органы, 2 апреля около 13:30 мск в одном из служебных помещений академии произошло срабатывание неустановленного безоболочного устройства.

Взрывной волной на противоположную сторону улицы вынесло стекла окон здания, некоторые — вместе с рамами, что зафиксировали регистраторы проезжавших мимо машин. Частично обрушился лестничный марш, были нанесены повреждения внутренним помещениям. Впрочем, угрозы зданию в целом от взрыва не было. Курсанты академии не пострадали и были оперативно выведены.

Четверо офицеров академии, в том числе два полковника, были доставлены в клинику Военно-медицинской академии, одному потребовалась сложная операция. Жизнь пострадавших вне опасности, заверили в Минобороны РФ. По не подтвержденным официально данным, взрыв прогремел, когда офицеры пытались перенести, обезвредить или накрыть обнаруженное под лестницей взрывное устройство. Его мощность источники оценили в 500 г в тротиловом эквиваленте (для сравнения: в гранате Ф-1 содержится 60 г тротила).

В течение первых же часов после ЧП военным следственным управлением СК России по Ракетным войскам стратегического назначения (к ним относится Академия им. Можайского) было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом. Свою проверку ведет и военная прокуратура. За прошедшие со времени взрыва десять дней о раскрытии преступления не сообщалось, как и о подозреваемых или задержанных.

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Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, дослужившийся до звания полковника в ВКА им. Можайского, на следующий день заверял журналистов, что случившееся — точно не теракт, однако воздержался от разглашения известных ему подробностей. Завесу над тайной следствия слегка приоткрыла жена одного из пострадавших, преподавателя академии полковника Рифата Закирова — профессионального сапёра и взрывотехника, не раз бывавшего в горячих точках.

Женщина через соцсеть сообщила, что военные следователи жестко допрашивали ее мужа, находящегося на больничной койке, якобы требуя от него сознаться в причастности к взрыву. По словам женщины, 48-летнему отцу четверых детей, награжденному орденом Мужества и медалью «За отвагу», якобы настойчиво советовали признаться в том, что он сам собрал взрывное устройство, чтобы получить от государства квартиру за его обезвреживание либо для того, чтобы «подставить» руководство академии. Жена Закирова обратилась за помощью к прессе и сослуживцам мужа, которые знают его как достойного офицера. Помогло это или нет, но через пару дней женщина успокоила всех в новом посте, сообщив, что давление на мужа ослабло, хотя он по-прежнему остается в частичной изоляции.

На ряде анонимных каналов в интернете появилась и конспирологическая версия случившегося, связывающая взрыв с политической борьбой в Петербурге в преддверии выборов губернатора. Авторы этой версии намекают на то, что ЧП якобы приведет к неминуемой отставке нынешнего начальника академии, что, в свою очередь, ослабит позиции спикера Заксобрания и лидера петербургских единороссов Вячеслава Макарова, для которого ВКА, по его словам, «родной дом», а ее сотрудники — «родные и близкие люди».

Дарья Драй ИА REGNUM Осколки на асфальте у Военно-космической академии

Как напоминает ИА REGNUM, взрыв в Академии им. Можайского — самый тяжелый, но не первый инцидент в военном вузе, в описании которого звучало слово «теракт». В апреле 2017 года, через несколько дней после теракта в метро, преподаватель академии обнаружил у курсанта первого курса листок, на котором был расписан план захвата оружейной комнаты. 19-летнего курсанта задержали и нашли в его смартфоне переписку о возможности совершения теракта не только в самом вузе, но и на улице Петербурга.

Молодому человеку предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, но он свою вину не признавал. Психолого-психиатрическая экспертиза курсанта в Институте им. Сербского в Москве выяснила, что молодой человек психически болен. 3 апреля 2018 года решением военного суда он был отправлен на принудительное психиатрическое лечение.

Также напомним, что в апреле (опять апрель) 2016 года первокурсник Военно-космической академии им. Можайского, родом из Москвы, оказался в числе троих подозреваемых в убийстве в Санкт-Петербурге в 422-м окружном военном клиническом госпитале двух медсестер психиатрического отделения. В ходе следствия обвинение в убийстве с него было снято, однако в 2017 году его осудили на пять лет колонии за кражу, дезертирство и попытку скрыться из страны со своими подельниками-убийцами.

…О причинах и виновниках в прямом смысле слова громкого ЧП в одном из самых престижных военных учебных заведений России, конечно, сообщит следствие. Пока же заметим, что начальник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского генерал-майор Максим Пеньков, на увольнение которого намекали анонимы, остается на своем посту и 12 апреля вместе с Вячеславом Макаровым принимал участие в торжествах по случаю Дня космонавтики.

Но в целом тенденция тревожная: менее чем за два месяца произошло два серьезных инцидента в лучших городских вузах — февральское обрушение в ИТМО и апрельский взрыв в «Можайке». Ни там, ни здесь окончательных ответов на вопросы о причинах случившегося пока что нет. Хорошо хоть все живы.

Умереть в своей постели

Отопительный сезон в Петербурге близится к концу, но проблемы, которые подрывают систему теплоснабжения мегаполиса, никуда не делись. Это лишь подтвердила трагедия, случившаяся в ночь на 8 апреля на юго-западной окраине города. Там лопнула труба с горячей водой, проложенная у стены дома №49 по 2-й Комсомольской улице. Поток кипятка, камней и грунта выбил окно квартиры на первом этаже, в комнате которой спала пожилая женщина. От ожогов она скончалась в прибывшей машине скорой помощи. Ее сын вместе с соседями пытался, но не смог спасти мать, также получив ожоги. Пришлось временно эвакуировать 35 жильцов дома.

Погибшая женщина стала третьей жертвой текущего отопительного сезона в Петербурге. Причем ее страшная смерть показала горожанам, что нигде, даже в своей собственной квартире, нельзя быть полностью защищенным от тяжелых последствий коммунальных аварий. И эта потеря чувства безопасности обязывает власти и организации, ответственные за состояние инженерных сетей, предпринять срочные меры по исправлению ситуации.

Https://vk.com/spb_today Место прорыва трубы в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП")

Напомним, в первый день этого отопительного сезона, 28 сентября 2018 года, из-за прорыва трубы с горячей водой на Измайловском проспекте Петербурга залило кипятком подвальное помещение кафе. Двое молодых людей не успели выбежать и погибли на месте. В случившемся следствие винит диспетчера теплосети, якобы не распознавшего прорыв по приборам и не перекрывшего теплотрассу. Однако петербургские депутаты заявляют, что это похоже на попытку «найти стрелочника» вместо того, чтобы разобраться в причинах неудовлетворительного состояния тепловых сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, лопнувший трубопровод на Измайловском проспекте был проложен еще в 1992 году, но в 2017 году экспертиза продлила срок его эксплуатации до 2020 года. Перед отопительным сезоном на нем проводились все регламентные работы, отмечали в «Теплосети Санкт-Петербурга».

Аналогичная ситуация и с трубой на юго-западе, принадлежащей ГУП «ТЭК Спб». Капремонт на этом участке проходил в 1994 году. Экспертиза промышленной безопасности проводилась в 2018 году, и срок службы трубопровода был продлен до 2021 года. Но это не помешало тому, что на трубе лопнул сварной шов, что и привело к трагедии.

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Расчетный срок службы тепловых труб составляет 25 лет, и в Петербурге больше четверти сетей уже старше этого возраста. После сентябрьской трагедии глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Андрей Бондарчук заявлял, что в среднем по Петербургу степень износа тепловых сетей составляет примерно 30%, а для того, чтобы привести их в порядок, необходимо ремонтировать ежегодно не по 17−20 км, как было в последние годы, а по 90−100 км инженерных сетей.

После апрельского происшествия прозвучали новые цифры: вице-губернатор Максим Шаскольский оценил износ тепловых сетей в Петербурге уже в 44,8%, а для его сокращения в год необходимо ремонтировать порядка 350 км тепловых сетей, тратя на это почти 15 млрд рублей.

О том, насколько пока далеко желаемое от действительного, говорят такие цифры: у одного из двух главных поставщиков тепла горожанам — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — в 2018 году реконструировано всего 12,5 км трубопроводов. В 2019 году с помощью города планировалось реконструировать более 30 км сетей, принадлежащих «Теплосети».

У второго главного поставщика, на 100% принадлежащего городу ГУП «ТЭК СПб» ситуация получше: в 2018 году удалось осуществить перекладку и строительство 140 километров теплосетей, план на текущий год — 145 км.

«Красный Бор» с возу — бюджету легче

10 апреля президент России Владимир Путин, находившийся в Петербурге на Арктическом форуме и по другим государственным делам, принял врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Одним из главных итогов этой встречи стало окончательное подтверждение того, что ликвидация полигона «Красный Бор» в Ленобласти, находящегося под управлением Санкт-Петербурга, будет проходить за счет федерального бюджета.

«Санкт-Петербург не в состоянии ликвидировать эту экологическую проблему. Мы сейчас договорились с Минприроды, что передаем на баланс в казну Федерации в рамках программы «Чистая страна», — сообщил президенту Александр Беглов.

«Это большой объект, известный экологическими проблемами, поэтому здесь, конечно, Петербург не в состоянии решить этот вопрос. Будем помогать», — подвел черту Владимир Путин.

Росприроднадзор «Красный Бор»

На содержание полигона город тратит ежегодно 150 млн рублей. Сумма для города не огромная. Но рекультивация «Красного Бора», подразумевающая обезвреживание на месте и (или) вывоз содержимого котлованов, а также восстановление естественного состояния нынешней территории полигона потребует многомиллиардных затрат, которые Петербург не может себе позволить. И главное — объем и сложность работ превышают возможности города.

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Как уже сообщалось, непосредственно обезвреживанием полигона займутся специалисты ГК «Росатом», у которых есть необходимые компетенции и технологии. Не исключено, что реальную помощь в этой работе окажут финские специалисты и финские деньги: соседняя страна не раз выражала заинтересованность в скорейшей ликвидации полигона, ведь при неблагоприятных природных или техногенных событиях ядовитые отходы могут просочиться в Неву, а затем попасть в Финский залив, отравив для всех воды Балтийского моря.

Готовность федеральных властей взять на себя решение проблемы опасного полигона следует воспринимать не как «уступку» Петербургу, а как восстановление исторической справедливости. «Красный Бор» еще в советское время принимал отходы предприятий, расположенных не только на всем Северо-Западе России, но и в Прибалтике. А значит, ситуация с полигоном — совсем не городская, и даже не межрегиональная проблема. Быстро решить ее по определению нельзя, рекультивация растянется на десятилетия, но главное — с ее началом опасность экологической катастрофы сразу станет меньше.

Налог на интуристов

На той же встрече с президентом врио губернатора Александр Беглов сумел получить от главы государства разрешение на введение в Петербурге туристического сбора, средства от которого должны пойти на реставрацию исторических зданий в центре города.

Эта идея активно обсуждалась в Петербурге в 2018 году, в связи с разрешением на федеральном уровне для регионов, принимающих больше всего туристов, вводить курортный (или туристический) сбор. Причем в Северной столицы идея не получила поддержки профессионального сообщества и экспертов — во всяком случае, в том виде, в каком её предлагалось реализовать.

Городские финансисты предлагали ввести туристический сбор в размере 1−2% от трат гостей города — имелось в виду, прежде всего, обложить дополнительным сбором затраты на размещение, но не только их — шла речь и об экскурсионном обслуживании и других статьях расходов туристов. В оправдание своих планов авторы ссылались на то, что в европейских странах размер турсбора составляет от 1 до 5 процентов, а в Нью-Йорке превышает 13 процентов.

Однако представители отрасли резко выступили против турсбора, расценивая его введение «как преждевременное и влекущее негативные последствия для сферы туризма города в целом и гостиничного бизнеса в частности».

Главным аргументом противников турсбора было то, что его планировалось просто перечислять в бюджет, никак не привязывая к туротрасли, что как раз противоречит зарубежной практике. Во-вторых, специалистов шокировали планы взимать не фиксированный сбор с самих туристов, а фактически поднять налог от выручки номерного фонда гостиницы или хостела. Наконец, планы взимать турсбор не только с иностранных, но и российских туристов, были восприняты как подрыв курса на развитие внутреннего туризма в стране.

Критику со стороны специалистов тогда разделили даже некоторые чиновники. Например, глава городского комитета по культуре Константин Сухенко заявлял, что туристический сбор будет «раздражать людей». «Это некомфортный для людей вид поборов. Это не только в России — любой турист хочет заплатить за путевку и больше ничего не платить. А тут ему говорят: нет, давай еще сбор заплатишь», — говорил Сухенко корреспонденту ИА REGNUM.

Похоже, новые городские власти учли аргументы профессионалов. Во-первых, собранные с туристов деньги — а это почти 1 млрд рублей в год — пойдут не в общий котел, а на конкретную цель — приведение в порядок исторических зданий, полюбоваться на которые и приезжают туристы. За десять лет на эти цели нужно порядка 17 млрд рублей, аккумулировать которые и поможет турсбор. Во-вторых, вместо фактически дополнительного «налога с оборота» гостиниц, возмутившего отельеров, предлагается ввести фиксированный сбор конкретно с туристов в размере 100 рублей в сутки. И самое главное, деньги будут собирать только с иностранцев — российских туристов турсбор не коснется, а значит, на внутреннем туризме не отразится.

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Предложенный вариант введения турсбора пока еще тоже вызывает настороженность представителей отрасли. Прежде всего, их волнует порядок администрирования этого сбора, чтобы не получилось так, что на его взимание и перечисление через банки в казну придется потратить денег больше, чем составляет сам турсбор. Но эти вопросы, при заинтересованном диалоге профессионального сообщества и городских властей, вполне можно решить ко взаимной выгоде.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы на реках и каналах Петербурга

Добавим, что, по официальным данным, в 2018 году Петербург посетили 8,2 млн человек, из которых 3,9 млн составили иностранные туристы и 4,3 млн — российские туристы. Рост турпотока в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, составил 9,3%. В текущем году он продолжился, а в 2020 году, в связи с проведением в Петербурге матчей Евро-2020, ожидается еще больше гостей. Все они своими расходами в Петербурге пополняют не только доходы предпринимателей, но и городской бюджет. Но с иностранных туристов теперь попросят немного больше.