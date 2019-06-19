Отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
Русский вопрос и будущее Казахстана: опрос ИА REGNUM об отставке Назарбаева
9 июня в Казахстане состоялись выборы президента: за 2,5 месяца до того Нурсултан Назарбаев объявил, что уходит в отставку. 78-летний Назарбаев бессменно возглавлял республику с апреля 1990 года и по решению парламента имел право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное...
19 июня 2019
Не собираюсь уезжать из Казахстана, даже в отпуск — Назарбаев
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не хочет покидать страну даже в отпуск. Об этом сообщает Tengrinews. Бывший казахстанский лидер, обращаясь к выпускникам Назарбаев Университета, рассказал, почему он не готов покидать Казахстан даже в свой отпуск. «Я побывал во всех...
31 мая 2019
Киев пугает РФ ракетами, Евросоюз страдает от санкций: Радио REGNUM
В Вильнюсе восстановят доску нацистскому пособнику; Киев пугает Москву ракетами; Санкции вредят сельхозсектору ЕС; Известна дата внеочередных выборов президента Казахстана; В «Ростехе» и Роскосмосе выявлены хищения. Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск. Слушайте этот выпуск на...
9 апреля 2019
Владимир Путин пригласил нового главу Казахстана в Омск
Президент России Владимир Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева, который с 20 марта исполняет обязанности президента Казахстана, на форум межрегионального сотрудничества в Омск. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, главы двух государств поддержали идею проведения в Омске форума...
4 апреля 2019
Казахстанский гамбит обезвредил западную мину на новом Шелковом пути
Важность Казахстана для всего евразийского континента переоценить сложно: сплетение политики и географии, нашедшее свое отражение в термине «геополитика», в отношении этой страны очевидно не пустой звук. Как судьба нового Казахстана становится определяющей для многих аспектов политического будущего...
3 апреля 2019
Новый президент Казахстана прибудет в Россию 3 апреля
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина посетит Россию 3 апреля, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что это первая зарубежная поездка Токаева после вступления в должность президента Казахстана. В ходе визита главы двух государств обсудят вопросы...
2 апреля 2019
О чем будут договариваться Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Большинство опрошенных ИА REGNUM экспертов сходятся во мнении, что Россия была, есть и останется главным партнером и союзником Казахстана. Таким образом в политической позиции руководства республики существенных изменений не произойдет Советский бэкграунд преемника Назарбаева Несмотря на то, что...
31 марта 2019
«Преемник Назарбаева не должен сносить его памятники и критиковать решения»
«Внешняя политика Казахстана не может радикально измениться по объективным причинам. Не нужно ожидать выхода Казахстана из ШОС или отказа от участия в ЕАЭС. Вероятность форс-мажоров очень маленькая. Однако, риски, связанные с личностью нового главы государства, есть», — заявил российский аналитик...
29 марта 2019
Жители России назвали причины ухода с поста президента Казахстана
Почти половина жителей России (45%) что-то слышали об отставке президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, 41% — знают о ней в подробностях. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По мнению граждан РФ, основные причины ухода Назарбаева возраст (31%)...
28 марта 2019
За внедрение китайского бизнеса Назарбаева в КНР похвалили, но...
Отставка казахстанского президента Нурсултана Назарбаева вызвала целый спектр комментариев в китайских СМИ. За что хвалили и критиковали Назарбаева китайские эксперты, вспоминая его деятельность, и что из этого можно понять о самом Китае, пишет обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко. Интересно...
28 марта 2019
Порошенко и Назарбаев провели телефонный разговор
Президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба украинского лидера. Как отмечается, в ходе беседы Порошенко «отметил значительный личный вклад первого президента Республики Казахстан в...
26 марта 2019
Почему ушел Назарбаев — как считаете вы? Опрос ИА REGNUM
Отставка Нурсултана Назарбаева стала неожиданностью: такого решения от старейшего из глав государств СНГ не ждали. Есть разные версии: что теперь уже бывший президент Казахстана устал, что он болен, что просто стар и ему тяжело, что он хочет передать власть дочери, что он вообще никуда по сути не...
26 марта 2019
За мирным переходом власти в Казахстане стоит тень Пекина и Москвы
Геополитика — это термин, который уже содержит в себе расшифровку своего понятия. Политика и география действительно во многом определяют настоящее и будущее той или иной страны. В каких-то государствах расположение определяет практически все, в других влияние географии проявляется меньше...
26 марта 2019
«А что дальше?» Казахстанские события взволновали Россию не просто так
Ситуация в Казахстане вызвала живейший интерес в России. О том, каким именно образом будет происходить транзит власти после отставки Нурсултана Назарбаева, рассказывает в свой статье редактор ИА REGNUM Марат Шибутов. Процесс транзита власти отнюдь не означает послаблений для оппозиции, и если...
26 марта 2019
Назарбаев позвонил Путину за «пару часов» до отставки — Песков
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил о своей отставке российскому лидеру Владимиру Путину за пару часов до публичного заявления. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Нурсултан...
24 марта 2019
Как готовился транзит власти в Казахстане
Для многих уход Нурсултана Назарбаева в отставку стал неожиданностью, но надо честно сказать ждали его многие годы и уже устали от многочисленных фальстартов. Вопрос о транзите стал табу и от него устали по одной простой причине — всё было готово, весь вопрос заключался в том, когда президент даст...
24 марта 2019
Что будет дальше с Казахстаном?
Сейчас как в Казахстане, так и за его пределами многие думают, а что же будет со страной дальше? В ход пошли как часто бывает апокалиптические прогнозы про развал страны, иностранное вмешательство и прочие ужасы. На мой взгляд, тут не стоит волноваться, потому что ситуация улучшилась по следующим...
23 марта 2019
Госдеп США поздравил нового президента Казахстана с должностью
Государственный департамент США поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства США. В сообщении госдепа отмечается, что Вашингтон высоко ценит вклад бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в...
22 марта 2019
Эмомали Рахмон поприветствовал нового президента Казахстана
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму новому президенту Казахстана — Касым-Жомарту Токаеву, сообщает пресс-служба главы Таджикистана. В телеграмме Рахмон поздравил Токаева со вступлением в должность президента Казахстана и пожелал здоровья, успехов в предстоящей...
21 марта 2019
Евросоюз сымитировал атаку «российских хакеров»: Радио REGNUM
В Берлине оценили резолюцию Европарламента по «СП— 2»; Су-27 сопроводили бомбардировщик США; Евросоюз «атаковал» ЦИК Украины; Новый президент Казахстана посетит Россию; Алтайские медики опровергли данные об эпидемии кори. Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск. Слушайте этот выпуск...
21 марта 2019