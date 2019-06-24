9 июня в Казахстане состоялись выборы президента: за 2,5 месяца до того Нурсултан Назарбаев объявил, что уходит в отставку. 78-летний Назарбаев бессменно возглавлял республику с апреля 1990 года и по решению парламента имел право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

Россия и Казахстан

Полученные данные помогают разобраться в том, что ждут наши читатели от казахстанского транзита власти в свете отношений наших стран и народов, какие и у кого связаны с этим надежды и опасения.

Среди принявших участие в опросе 62 414 наших читателей в качестве места проживания 91,4% респондентов назвали Россию, 2,3% (1428 человек) — Казахстан, 2,9% — Прибалтику, 1% — Белоруссию, 0,7% — Германию, в которой проживает много репатриантов из Казахстана, 0,3% — жители Закавказья. На долю респондентов из прочих стран пришлось 1,4%.

Казахстан: знаем и интересуемся

Рис. 1. Генеральное распределение ответов на вопрос № 1: «Насколько хорошо вы информированы о том, что произошло в Казахстане?»,%

Как видно из распределения однонаправленных ответов, в достаточной степени осведомленными о том, что произошло в Казахстане, являются 41,6% опрошенных, ничего не знают о происходящем 27%, а примерно треть (31,5%) недостаточно о том информированы. То есть события, связанные с уходом президента Казахстана со своего поста, привлекли к себе довольно большое внимание в других странах.

Рис. 2. Генеральное распределение ответов на вопрос № 2: «Казахстан – давний союзник России. А лично вы как относитесь к Казахстану?»,%

Из однонаправленных ответов на тот же вопрос в зависимости от возраста опрошенных видно, что пиковые значения распределения «хорошего и очень хорошего» отношения к Казахстану приходится на две наиболее активные во всех сферах группы населения: от 41 до 50 лет (65,7%) и от 31 до 40 лет (64,3%):

Рис. 3. Распределение мнений в зависимости от возраста опрошенных, с учетом однонаправленных ответов, %

Рис. 3 также показывает, что интерес респондента к Казахстану пропорционален его возрасту; вернее — с возрастом снижается отсутствие интереса.

Рис. 4. Распределение мнений в зависимости от симпатий опрошенных к той или иной российской политической партии, с учетом однонаправленных ответов, %

Как видно, наибольшие симпатии к Казахстану демонстрируют сторонники «партии власти» — «Единой России» (76,3%), за ними следуют справедливороссы с 67,3%, и только после них — коммунисты (67,3%). Меньше всего, с большим отрывом в 1,4 раза от среднего показателя, поклонников Казахстана среди сторонников оппозиционной партии ПАРНАС, возглавляющей рейтинг и по «негативу» в данном вопросе.

Рис. 5. Распределение мнений в зависимости от вероисповедования опрошенных, с учетом однонаправленных ответов, %

Как мы видели, к Казахстану большинство опрошенных относится хорошо, и таковых, как уже было сказано выше, 61,6%. А среди наших респондентов, исповедующих православие, их процент ещё больше — 65,2%. Но безусловных лидером рейтинга являются наши правоверные читатели, исповедующие ислам: они показали наивысший показатель — 79%.

Рис. 6. Генеральное распределение ответов на вопрос № 4: «Нурсултан Назарбаев – старейший из глав государств СНГ, но бодр и активен. Тем не менее он решил уйти. Почему, как вы думаете?»,%

Анализ генерального распределения ответов показывает, что более трети (34,2%) респондентов уход Назарбаева с поста президента с передачей им власти в руки другой группы элит никак не связывает. Сумма же однонаправленных ответов (варианты 6+7+8) даёт более чем убедительную цифру: 50,7% — сторонники теории сохранения власти в руках всё той же элитной группы, сплоченной вокруг семьи Назарбаева. Тем не менее, как видно из однонаправленных ответов (варианты 1+2+3), треть (33,1%) опрошенных в качестве побудительного мотива к уходу Назарбаева называет естественные причины: усталость, возраст, проблемы со здоровьем. Проблемы в области экономики Казахстана как мотив к уходу президента отметили лишь 5,6%, при этом проблемы в экономике страны есть, но и их решение требует физических сил и времени, которых у Нурсултана Назарбаева по естественным причинам всё меньше. Примечательно, что при этом в возможность смены курса страны верят лишь 10,7% опрошенных. В сумме, всё вышесказанное укрепляет впечатление о незыблемости нынешних казахстанских властных устоев, во всяком случае — в ближайшем будущем.

Рис. 7. Генеральное распределение ответов на вопрос № 9: «В Казахстане идёт активное вытеснение всего, что напоминало бы об общем с Россией прошлом: от смены алфавита до явно прозападной и националистической риторики. Как вы оцениваете отношение к русским в Казахстане?»,%

Судя по однонаправленным ответам (варианты 1+2, 3, 4+5), две трети (65,9%) респондентов из числа жителей России считают, что отношение к русским в Казахстане плохое и ухудшается (такого мнения среди опрошенных из Казахстана придерживаются меньше респондентов — 43,7%):

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос № 9 «В Казахстане идёт активное вытеснение всего, что напоминало бы об общем с Россией прошлом: от смены алфавита до явно прозападной и националистической риторики. Как вы оцениваете отношение к русским в Казахстане?», с учетом однонаправленных ответов, %

Хорошее и улучшающееся отношение к русским отмечает 25,5% опрошенных из Казахстана и только 7,1% таковых из России. Наличие в отношениях с русскими как хороших, так и плохих моментов отмечают 31% наших казахстанских респондентов, в то время как среди российских такого мнения придерживаются 27%.

Рис. 9. Генеральное распределение ответов на вопрос № 8: «После распада СССР экономические связи России и Казахстана сильно пострадали, зато в Казахстане усилилось влияние Китая, США и ЕС. Кто мы теперь друг другу в большей степени – партнеры или конкуренты, как вы считаете?»,%

Анализ однонаправленных ответов (варианты 1+2) на вопрос об отношениях России и Казахстана показывает, что партнерами эти страны считает существенно (в 1,2 раза) больший процент казахстанских, чем российских респондентов — 64,2% против 51,6%:

Рис. 10. Распределение ответов на вопрос о том, что больше в отношениях России и Казахстана — союзничества или конкуренции, среди опрошенных из числа жителей РФ и Казахстана, с учетом однонаправленных ответов, %

При этом конкурентами (исходя из анализа однонаправленных вариантов ответа 4 и 5) их считают 17,1% российских респондентов и только 9,1% казахстанских. Разница удручающая — практически в 2 раза: принявшие участие в опросе наши читатели из Казахстана с существенно большим оптимизмом оценивают перспективы сотрудничества двух стран.

Рис. 11. Генеральное распределение ответов на вопрос № 11: «Казахстан тесно сотрудничает с НАТО, обучает своих офицеров в США, которые намерены создать свою базу на Каспии. Как вы думаете, не потеряли ли мы уже Казахстан как союзника?»,%

Исходя из однонаправленных ответов (варианты 1+2, 3+4+5, 6) на вопрос «не потеряли ли мы уже Казахстан как союзника?», можно сделать вывод, что в прочности и перспективе союзнических отношений между Казахстаном и РФ респонденты из Казахстана уверены почти в полтора раза сильнее, чем российские (62,1% против 45,1%):

Рис. 12. Распределение ответов на вопрос о том, не потеряла ли Россия Казахстан как союзника, среди опрошенных из числа жителей России и Казахстана, %

Рис. 13. Распределение ответов на вопрос о том, не потеряла ли Россия Казахстан как союзника, среди опрошенных из числа жителей РФ и Казахстана, с учетом однонаправленных ответов, %

При этом генеральное распределение ответов на вопрос показывает: 37,2% казахстанских респондентов считают, что мы были и останемся союзниками, что в 3,2 выше «российского» результата.

Данные демонстрируют наличие взаимного притяжения двух стран, причём с казахстанской стороны оно заметно сильнее. Тем не менее чувствуется, что русские граждане Казахстана не уверены в своём будущем, и это беспокойство разделяют жители России.

Транзит власти: что от этого ждать?

Как отнеслись наши респонденты к самому факту смены власти?

Рис. 14. Генеральное распределение ответов на вопрос № 3: «Какие чувства у вас лично вызывает смена власти в Казахстане?»,%

Абсолютное большинство респондентов (60,2%) отнеслось к новости о смене власти в Казахстане с полным безразличием. В разной мере позитивно новость о смене власти в Казахстане воспринята 20,4% участников опроса ИА REGNUM.

Рис. 15. Генеральное распределение ответов на вопрос № 5: «Как вы считаете, уход Нурсултана Назарбаева со своего поста — это хорошо или плохо для России?»,%

Две трети (66,4%) наших респондентов не смогли определиться насчёт какой-либо пользы или же вреда для России от отставки Назарбаева. 26% тому не рады, а что-то положительное в том видят лишь 7,6% опрошенных.

Рис. 16. Генеральное распределение ответов на вопрос № 10: «Изменится ли ситуация с исходом русского населения из Казахстана в Россию с уходом Назарбаева, как вы думаете?»,%

Улучшения ситуации с исходом русского населения из Казахстана в Россию в связи с уходом Назарбаева ожидает 14,5% наших казахстанских респондентов, российские же почти в три раза менее оптимистичны (4,8%):

Рис. 17. Распределение ответов на вопрос № 10 «Изменится ли ситуация с исходом русского населения из Казахстана в Россию с уходом Назарбаева, как вы думаете?», среди опрошенных из числа жителей РФ и Казахстана, с учетом однонаправленных ответов, %

Респонденты из России в большей степени ожидают ухудшения ситуации: 55,8% против 44,1% из числа жителей Казахстана. Среди которых в 1,3 раза (51,1% против 39,4%) выше и неопределенность, а возможно, и растерянность по данному вопросу.

Рис. 18. Генеральное распределение ответов на вопрос № 7: «С 1989 года доля казахов в населении Казахстана выросла более чем в полтора раза, а доля русских сократилась вдвое. Как вы думаете, как повлияет уход Назарбаева на межэтническую напряженность в Казахстане?»,%

Влияние ухода Нурсултана Назарбаева со своего высокого поста на перспективы сохранения межэтнической напряженности в Казахстане нашими респондентами оценивается во многом по-разному, иногда — весьма парадоксальным образом.

Рис 19. Распределение ответов на вопрос о влиянии ухода Назарбаева на межэтническую напряженность в Казахстане, в зависимости от страны проживания респондента, с учетом однонаправленных ответов, %

Ожидания усиления напряженности среди российских респондентов в полтора раза выше, чем среди казахстанских (60,9% против 40,1%). Среди казахстанских респондентов критически высок уровень отрицания существования в Казахстане какой бы то ни было межэтнической напряженности: 23,2% против 5,8% среди респондентов российских, то есть — в 4 раза. При этом казахстанцы более чем в два раза увереннее россиян в том, что межэтническая напряженность в их стране ослабнет (5% против российских 2,2%).

Рис. 20. Распределение ответов на вопрос о влиянии ухода Назарбаева на межэтническую напряженность в Казахстане, в зависимости от вероисповедания опрошенных, %

Как видим, распределение мнений среди опрошенных по вопросу о перспективах роста межэтнической напряженности в Казахстане существенным образом разнятся в зависимости от исповедуемой ими религии: пессимизм православных в этом вопросе более чем в полтора раза выше, чем у правоверных (65,9% к 39,8). В отсутствии же в Казахстане межэтнической напряженности уверены 20% мусульман и лишь 3,9% православных: 5-кратная разница весьма красноречиво описывает настроения верующих этих двух крупнейших конфессий.

Рис. 21. Распределение мнений среди опрошенных, с учетом однонаправленных ответов на вопрос № 7, в зависимости от возраста респондента, %

Как видно, оценка уровня межэтнической напряженности в Казахстане находится в прямой зависимости от возрасте респондента: чем выше возраст, тем явственнее видится эта угроза.

Рис. 22. Генеральное распределение ответов на вопрос № 6: «Правящая элита Казахстана находится под мощным экономическим и санкционным прессингом со стороны США. Какая следующая карта – межклановая, этническая или «майданная» будет разыграна в Казахстане, как вы считаете?»,%

Большинство респондентов из Казахстана считают, что для дестабилизации обстановки в их стране внешними силами, в первую очередь, будет предпринята попытка рассорить Казахстан и Россию. Такого мнения придерживается 28,3% опрошенных жителей Казахстана, что существенно меньше максимального значения в 33,6% среди всех респондентов:

Рис. 23. Распределение ответов на вопрос о том, какая следующая карта будет разыграна США в Казахстане, среди опрошенных из числа жителей Казахстана, %

Вместе с тем, 25,6% опрошенных читателей из Казахстана считают, что внешние силы в лице США и их союзников во внутренние дела из страны вмешиваться не станут (уверенность в чём респондентов из других государств в 2,5 меньше — 10,9%). А 20,4% казахстанских респондентов, напротив, убеждены, что Вашингтоном могут быть использованы все возможные меры дестабилизации и что Казахстан уже созрел для «цветной» революции. Таких мнений среди казахстанских респондентов 16,9%, что существенно выше 6,9% по опросу в целом.

Больше всего казахстанцы опасаются, что внешним экономическим воздействием будет спровоцирован социальный бунт (15,2%); 14,8% казахстанских респондентов основную угрозу видят во внесении раскола в группы влияния своей страны, включая правящую элиту. Третьей по значимости угрозой (мнение 14,3% опрошенных) жители Казахстана считают всё-таки розыгрыш этнической карты. А вот возможность конфликта с любым из соседних государств казахстанскими респондентами всерьез не рассматривается: всего 4,5% против 11,3% среди общего количества опрошенных.

Похоже, что Казахстан в ближайшее время ждут сложные времена и многое будет зависеть от координации наших усилий по линиям ОДКБ, ЕврАзЭС, чьим почетным президентом избран Назарбаев, а также на уровне бизнеса, культуры, да и простого человеческого общения.