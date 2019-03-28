Астана, 28 марта, 2019, 03:12 — ИА Регнум. Отставка казахстанского президента Нурсултана Назарбаева вызвала целый спектр комментариев в китайских СМИ. За что хвалили и критиковали Назарбаева китайские эксперты, вспоминая его деятельность, и что из этого можно понять о самом Китае, пишет обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Интересно, что, исходя из соображений чистой прагматики, Нурсултана Назарбаева китайские СМИ могли бы только хвалить. Действительно, экс-президент приложил много усилий к внедрению китайского бизнеса на казахстанский рынок, но, позитивно отмечая как этот момент, так и успехи Назарбаева в преодолении общественных противоречий, китайские аналитики критикуют его. Называя даже «одним из главных сторонников скорейшего распада СССР».

Так что в Китае вовсе не принижают важность идеологических аспектов президентской деятельности, понимая, что в современном мире, пожалуй, они могут поспорить по важности с экономикой. Какие надежды возлагаются на его преемника — Касыма-Жомарта Токаева?

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