Омск, 4 апреля, 2019, 07:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева, который с 20 марта исполняет обязанности президента Казахстана, на форум межрегионального сотрудничества в Омск.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, главы двух государств поддержали идею проведения в Омске форума межрегионального сотрудничества в привязке с форумом молодых лидеров Российской Федерации и Республики Казахстан.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе в отставку с поста президента Казахстана. С 20 марта исполняющим обязанности президента Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев. До этого он был председателем сената республики.

3 апреля Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву.

Читайте также: Новый глава Казахстана впервые прибыл с визитом в Москву

«В ходе переговоров была затронута и подготовка к очередному XVI форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В этом году он пройдет в Омске в ноябре, куда я с удовольствием пригласил и президента Казахстана», — подчеркнул Владимир Путин, комментируя итоги переговоров с Касым-Жомартом Токаевым.

В правительстве Омской области напомнили, что форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств является межгосударственной площадкой, направленной на развитие сотрудничества регионов России с Казахстаном. Губернатор Омской области Александр Бурков считает подготовку к форуму важной задачей для всего региона.

Форум проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в каждой из стран. Первый форум прошёл в Омске.

Читайте также: Мнение: Казахстан не уйдет в зону влияния США и Китая