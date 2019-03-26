Астана, 26 марта, 2019, 04:33 — ИА Регнум. Ситуация в Казахстане вызвала живейший интерес в России. О том, каким именно образом будет происходить транзит власти после отставки Нурсултана Назарбаева, рассказывает в свой статье редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Казахстан

Процесс транзита власти отнюдь не означает послаблений для оппозиции, и если послабления где-то будут иметь место, то строго там и тем способом, какой выберет власть, а рискующим вмешаться наивность обойдется в высокую цену. Транзит власти осуществляется для решения задач госуправления, и, что-то сильно меняя для одних, другим не приносит перемен.

Примечательно, что граждане России, обсуждая отставку Назарбаева и передачу власти, самого Казахстана касались во вторую очередь. В этой связи важно, что происходящее в соседнем государстве поставило для России проблему 2024 года и того времени, которое наступит вслед за президентством Владимира Путина. Отсутствие общего образа будущего — ситуация, сложившаяся при победе кандидата, по сути, без предвыборной программы — заставляет граждан России задаться вопросом, что же будет дальше — вопросом не риторическим, а конкретным.

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