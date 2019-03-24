Для многих уход Нурсултана Назарбаева в отставку стал неожиданностью, но надо честно сказать ждали его многие годы и уже устали от многочисленных фальстартов. Вопрос о транзите стал табу и от него устали по одной простой причине — всё было готово, весь вопрос заключался в том, когда президент даст старт.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Почему Нурсултан Назарбаев так сделал именно сейчас — оставим этот вопрос историкам и писателям. А вот что реально интересно, так это разобрать, как именно готовился сценарий транзита, что туда входило и когда это принималось. Отметим наиболее важные и значимые шаги.

Первым шагом стало принятие конституционного закона «О Первом Президенте Республики Казахстан» от 20 июля 2000 года. Да, получается, транзит начался почти 19 лет назад, причем не прошло и 10 лет с развала СССР. Этот закон принимался по следующим причинам — «в целях обеспечения преемственности основных направлений внутренней и внешней политики Казахстана, дальнейших социально-экономических и демократических преобразований в стране определяет политическое и правовое положение Первого Президента Республики как одного из основателей нового независимого государства Казахстан, лидера народа Казахстана, обеспечившего его единство, защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина».

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

В нём, если посмотреть за обычное бытовое обеспечение, всего 2 вида политических полномочий для первого президента, ушедшего в отставку:

«…1) обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами;

2) выступать перед Парламентом Республики Казахстан и его Палатами, на заседаниях Правительства Республики при обсуждении важных для страны вопросов; возглавлять Ассамблею народов Казахстана; входить в состав Конституционного Совета, Совета Безопасности Республики Казахстан…»

Следующее изменение закона произошло 14 июня 2010 года, изменило название на «О Первом Президенте Республики Казахстан — Лидере Нации» и добавило следующие полномочия:

«…На Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации не распространяется ограничение права быть избранным в Президенты Республики Казахстан.

… Разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства согласовываются с Первым Президентом Республики Казахстан — Лидером Нации.

Воспрепятствование законной деятельности Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации, публичное оскорбление или иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации, а также осквернение изображений Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации не допускаются и преследуются по закону.

… Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее на праве частной собственности Первому Президенту Республики Казахстан — Лидеру Нации и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также на используемые ими жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы.

На имущество, принадлежащее на праве частной собственности Первому Президенту Республики Казахстан — Лидеру Нации и совместно проживающим с ним членам его семьи, не могут быть наложены какие бы то ни было ограничения.

Гарантируются банковская тайна и неприкосновенность банковских счетов Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации и совместно проживающих с ним членов его семьи».

Это были основные значимые изменения в данный закон.

Теперь значимые изменения в конституционный закон «О выборах». Главное тут произошло 19 июня 2007 года — были внесены следующие изменения:

«…1−1. Депутаты Мажилиса Парламента от политических партий избираются по партийным спискам по единому общенациональному избирательному округу

…в статье 53 пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

Настоящее ограничение не распространяется на Первого Президента Республики Казахстан

… Статья 87. Выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса:

1. Право выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса, избираемых по партийным спискам, принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке, а в отношении кандидатов в депутаты Мажилиса, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, — Совету Ассамблеи…»

То есть была изменена система голосования — теперь депутатов нижней палаты избирали по партийным спискам и дополнительно ввели депутатов от Ассамблеи народа Казахстана, также первому президенту разрешили баллотироваться в президенты столько раз, сколько он хочет. Надо помнить, что первый президент заодно является и главой АНК и партии «Нур Отан», то есть тут созданы условия для продвижения его креатур.

(сс) msykos Мажилис парламента Казахстана

В начале 2017 года прошли изменения в конституцию страны — это вторые по объему и серьезности после поправок 2007 года, которые превратили Казахстан в суперпрезидентскую республику.

Процесс внесения поправок проходил в несколько этапов:

Сначала рабочая группа во главе с руководителем АП Адильбеком Джаксыбековым подготовила вариант поправок Затем было в течение месяца всенародное обсуждение, в течение которого можно было всем прислать свои предложения в АП Затем рабочая группа внесла 10 поправок по итогам обсуждения и отправила данный проект в парламент Комиссия из сенаторов и мажилисменов в парламенте предложила и внесла в законопроект еще 8 поправок. После одобрения Конституционным советом затем документ пошел в АП, и там юридическим отделом были внесены еще незначительные терминологические правки. После этого он был подписан президентом.

В целом были внесены поправки в 26 из 98 статей конституции (98 — это включая исключенные). Ниже я отметил самые важные поправки.

Общий смысл их такой: увеличение контроля парламента над правительством, снижение зависимости правительства от президента, снижение зависимости Конституционного совета от президента, лишение президента возможности проводить массово законы мимо парламента. То есть всё готовилось к ситуации со вторым президентом.

Наиболее важные поправки в Конституцию, сделанные в 2017 году

Исходный вид

Редактированный вид

В 2018 году были приняты закон «О Совете безопасности» и поправки в закон о выборах. Начнем с новой роли Совета безопасности:

«…Начнем с анализа законопроекта «О Совете безопасности». Что он меняет в работе и статусе это органа?

В настоящее время Совет безопасности, согласно пункту 20 статьи 44 Конституции Казахстана, является консультативно-совещательным органом при президенте. Предлагается сделать его конституционным органом, наравне с правительством, президентом и парламентом.

Сейчас работа Совета безопасности регулируется положением, утвержденным указом президента. А после реформы он будет регулироваться отдельным законом, который вносит изменения в Конституцию. Указ в иерархии правовых актов занимает шестое место. А закон, вносящий изменения в Конституцию, — первое.

Соответственно, меняется основное назначение Совета безопасности. Раньше в его задачи входила «выработка решений и содействия реализации главой государства полномочий по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности», теперь — «проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности». Разница тут существенная.

В число задач нового Совета безопасности входит «постановка задач, выработка решений и рекомендаций, координация деятельности государственных органов и организаций в области обеспечения национальной безопасности, обороноспособности страны», то есть прямое управление государственными органами, тогда как раньше всё шло через президента.

Функции также изменились в сторону прямого управления, при этом контроль и мониторинг не ограничиваются только сферой национальной безопасности — есть такая функция, как мониторинг и оценка состояния исполнения стратегических документов государства по важнейшим направлениям развития страны, а это означает контроль над всей деятельностью государства.

Теперь пожизненным председателем Совета безопасности будет Нурсултан Назарбаев. Состав органа также поменялся. Из его постоянных членов исключены директор внешней разведки «Сырбар» и первый заместитель министра обороны — начальник генерального штаба вооруженных сил Республики Казахстан.

Интересно, что если раньше, помимо обязательности исполнения решений Совета безопасности государственными органами, имелась еще возможность реализации их через акты президента или правительства, то в новом законопроекте эта возможность убрана.

Аппарат Совета безопасности выводится из подчинения администрации президента и напрямую подчиняется председателю.

Также расширены полномочия секретаря Совета безопасности. Если раньше он мог давать поручения и издавать приказы только в рамках решений совета, то сейчас это ограничение убрали.

Формируется еще один центр принятия решений внутри исполнительной власти наряду с правительством, администрацией президента и акиматами, который к тому же будет стоять над ними. К этому центру переходят функции по управлению национальной безопасностью, обороной, внешней политикой, а также контроль за выполнением основных государственных стратегий, что подразумевает не только мониторинг, но и возможность наказания. Такая схема позволит действующему президенту Назарбаеву, даже после ухода с поста главы государства, контролировать ситуацию в стране и не допускать отклонений от заложенных целей развития».

Akorda.kz Заседание Совета безопасности под председательством Нурсултана Назарбаева

Ну, а если говорить об изменениях в процесс выборов, то там самое важное — это 2 нововведения:

«…3. Внедрение пропорциональной системы выборов депутатов маслихатов: они будут избираться по партийным спискам. Партия также может отозвать право на депутатский мандат, если фигурант выйдет из ее рядов. Также полномочия депутата прекращаются, если будет ликвидирована партия, от которой он избирался.

4. Внедрение прямых выборов акима города районного значения, села, поселка, сельского округа. Голосование всеобщее, тайное. Срок полномочий: 4 года. При этом кандидата также должна выдвинуть политическая партия. Так же, как и у депутатов маслихатов, если он выходит из партии или партия ликвидируется, то его полномочия прекращаются. Также его может снять аким района (города областного значения) по согласованию со сходом местного сообщества и акимом области. Сейчас акимов городов районного значения, сёл, поселков и сельских округов выбирает маслихат района»

Это закрепило окончательно контроль партии «Нур Отан» над низовым уровнем государственного управления — там она будет господствовать безраздельно.

Ну и последним штрихом в обеспечении транзита стало изменение состава и функций бюро партии «Нур Отан» на прошедшем недавно съезде 27 февраля 2019 года:

«…В переводе на обыденный язык бюро формирует парламент, потому что в обеих палатах господствует правящая партия. При этом оно еще и может выгнать любого депутата от «Нур Отана» из нижней палаты парламента или из маслихата любого уровня — потеря членства в партии означает потерю депутатского мандата.

… Кроме того, во время съезда председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса известный юрист Нурлан Абдиров предложил расширить полномочия бюро. Особо отмечу следующие предложения:

рассматривать актуальные социально-экономические и общественно-политические вопросы жизни республики,

определять порядок формирования партийного кадрового резерва для выдвижения членов партии в составы политсоветов на должности политических госслужащих, а также в высшие и местные представительные органы,

отменять не соответствующие уставу решения нижестоящих партийных органов

То есть всё это сделает бюро «Нур Отана» еще одним центром силы в политике Казахстана»

(сс) Yakov Fedorov Офис партии «Нур Отан» в Нур-Султане

Если суммировать, то транзит власти осуществлялся по нескольким сценариям одновременно:

Сценарий «Первого Президента» — наделение полномочиями Нурсултана Назарбаева после отставки, которые позволяют влиять на ход текущей политики

Сценарий «Лидера Партии» — руководство правящей партией, которая имеет подавляющее большинство в парламенте и маслихатах и с которой согласовываются назначения в исполнительной власти

Сценарий «Коллективный преемник» — распределение полномочий по ветвям власти с усилением правительства и парламента и ослабление президента

Сценарий «Председателя Совета Безопасности» — создание новой вертикали власти под новый орган, возглавляемый первым президентом

Хронология сценариев

Год

Первый президент

Лидер партии

Коллективный преемник

Председатель совета безопасности

В итоге реализовались все 4 сценария суммарно, и мы имеем то, что имеем.

Интересно, что ни один сценарий не был отброшен за ненадобностью, наоборот, они все дополняют друг друга, представляя собой мощную страховочную конструкцию. И это, не говоря уже о расстановке кадров на нужные места — то есть и юридически, и политически, и кадрово всё обеспечено.

Выводы:

Больше половины своего правления Нурсултан Назарбаев готовился к транзиту власти

При этом готовились несколько сценариев, что заставляло гадать, какой из них реализуется и когда именно

Схемы транзита перекрывают все возможные варианты развития событий

Единственную проблему для транзита представляет только возможный бунт в ближайшем окружении первого президента, когда кто-нибудь решится нарушить неформальные договоренности, с других сторон проблем ожидать не приходится.

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