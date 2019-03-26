Киев, 26 марта, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба украинского лидера.

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Как отмечается, в ходе беседы Порошенко «отметил значительный личный вклад первого президента Республики Казахстан в становление и развитие украинско-казахстанских отношений».

«Собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества на основе дружбы и уважения между обеими странами и народами», — говорится в сообщении.

Пресс-служба президента Казахстана также информирует о состоявшейся беседе. Сообщается, что Пётр Порошенко «подчеркнул историческую роль» Нурсултана Назарбаева в укреплении дружбы между народами двух стран.

Указывается, что Назарбаев и Порошенко «договорились о продолжении регулярных контактов в будущем».

Напомним, Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о сложении с себя президентских полномочий. Исполняющим обязанности главы республики стал спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.