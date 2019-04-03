Астана, 3 апреля, 2019, 06:17 — ИА Регнум. Важность Казахстана для всего евразийского континента переоценить сложно: сплетение политики и географии, нашедшее свое отражение в термине «геополитика», в отношении этой страны очевидно не пустой звук. Как судьба нового Казахстана становится определяющей для многих аспектов политического будущего, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Чжан Хуннян. Китай. Великий шелковый путь

Без дружественного и стабильного Казахстана невозможно рассуждать ни о каких «новых шелковых путях» или спокойствии его крупных евразийских соседей, будь то Россия или Китай. Понимают это и в Вашингтоне, поэтому не стоит удивляться взрывному росту оппозиционных и националистических настроений, носители которых пытаются в последние годы разрушить стабильность Казахстана. США применяют в отношении этой бывшей советской республики классическую схему, стремясь через НКО и «объективные СМИ» раздуть антироссийские и антикитайские настроения. А при случае и перехватить управление в свою пользу.

Эти намерения почти прямым текстом читаются в «независимой» казахстанской прессе, муссирующей тему «китайской угрозы и российской эксплуатации», когда настоящие друзья — только на Западе. Так следует понимать позицию пекущихся, как обычно, о народе казахстанских демократов. В случае успеха эта попытка сделала бы из Казахстана клин, вбитый поперек сухопутных связей Китая и Европы, да и российским связям со странами Азии пришлось бы нелегко. Какой неожиданный ход удалось применить Москве и Пекину, чтобы разрушить эти враждебные замыслы?

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