Душанбе, 21 марта, 2019, 18:30 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму новому президенту Казахстана — Касым-Жомарту Токаеву, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Рахмон Эмомали

В телеграмме Рахмон поздравил Токаева со вступлением в должность президента Казахстана и пожелал здоровья, успехов в предстоящей работе на этом важном посту. А также выразил уверенность в том, что таджикско-казахстанские отношения будут и дальше эффективно развиваться и работать на благо двух народов, связанных дружескими отношениями.

Рахмон также отметил, что Токаева в Таджикистане «знают и уважают как опытного государственного деятеля и сторонника последовательного развития отношений дружбы и многогранного сотрудничества между нашими странами».

Напомним, что 20 марта у президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоялся телефонный разговор с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Во время разговора Рахмон поблагодарил Назарбаева за многолетний плодотворный труд на посту президента, отметив его вклад в развитие таджикско-казахстанских отношений. А также выразил удовлетворение тем, что казахстанский лидер и дальше будет оставаться на политической арене.