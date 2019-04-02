Большинство опрошенных ИА REGNUM экспертов сходятся во мнении, что Россия была, есть и останется главным партнером и союзником Казахстана. Таким образом в политической позиции руководства республики существенных изменений не произойдет

Emails.vlast.kz Касым-Жомарт Токаев

Советский бэкграунд преемника Назарбаева

Несмотря на то, что Касым-Жомарт Токаев на 13 лет моложе своего предшественника на президентском посту, он также, как и Нурсултан Назарбаев, «родом из СССР». Его семья, образование и карьерный рост связаны с позитивными сторонами жизни советского периода. Отец — Кемель Токаевич Токаев, участник Великой Отечественной войны, известный казахский писатель, член президиума Верховного совета Казахской ССР. Мать Касым-Жомарта, Турар Шабарбаева, работала в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков.

Образование президент Казахстана получил в одном из лучших вузов страны МГИМО МИД СССР. На пике могущества советской державы складывалась и карьера Токаева-дипломата. Эксперты указывают, что на этот факт биографии преемника Назарбаева будут обращать внимание в Кремле, поскольку это импонирует российскому руководству. Подтверждением служит высказывание Кирилла Барского, посла по особым поручениям МИД России: «Я познакомился с Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в конце 1980-х годов, когда он был первым секретарем посольства СССР в Китае. Это было время, когда готовилась нормализация советско-китайских отношений, и Касым-Жомарт Кемелевич внес свою лепту в эту большую и важную работу. Касым-Жомарт Кемелевич был блестящим знатоком китайского языка, потрясающим специалистом по Китаю и талантливым аналитиком».

Россия остается главным партнером и союзником Казахстана

К дате визита Касым-Жомарта Токаева в Москву 3 апреля пройдет всего две недели с момента передачи ему президентских полномочий. В этой связи эксперты едины в своих оценках — за этот срок серьезные документы не готовятся, слишком мало времени. Поэтому если на встрече в Кремле и подпишется какая-то бумага, то это будет скорее формальный документ. «Визит Токаева следует расценивать, как презентацию нового президента Казахстана. Которая подчеркивает своим вектором первого визита именно Москву. То есть демонстрацию того, что Россия есть и остается главным партнером и союзником Казахстана. Тем самым в позиции руководства страны ничего не меняется. При том, что верховным рефери, и я даже сказал бы Демиургом всей казахской политики, все еще остается национальный лидер Нурсултан Назарбаев», — подчеркивает Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по странам СНГ.

По мнению Дмитрия Журавлева, директора Института региональных проблем, главное в этом визите — появление нового президента Казахстана на встрече с президентом России. «Это будет продолжение того диалога, который был у Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым. Потому что наше сотрудничество выгодно Казахстану не меньше, чем России. При всей многовекторности внешней политики Казахстана значимость России велика. Напомню, что самая протяженная граница Казахстана — именно с Россией. Плюс 4.5 миллиона русских проживают в Казахстане. Все это для экономики и социальной политики страны очень значимо», — заключает эксперт.

Заведующая отделом экономики стран СНГ Института экономики РАН Аза Мигранян ожидает от визита нового президента Казахстана подтверждения действующего уровня взаимоотношений. В том числе, преемственности курса по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Доминирующий вектор в политической многовекторности Казахстана

Накануне госвизита Касым-Жомарта Токаева эксперты анализируют перспективы внешнеполитического принципа казахстанского руководства, который определяется термином «многовекторность». В этой связи признается, что «эмансипация» стран СНГ продолжается, и с каждым годом все более усиливается. Естественно, Казахстан ищет союзников не только среди бывших республик СССР, но и везде, где их находит. Этот принцип заложил именно Нурсултан Назарбаев, который выступил инициатором создания ЕАЭС. Предполагается, что новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжит заданное позиционирование своей страны на мировой арене.

«Пока порядок этих внешнеполитических «векторов» не закрепился формально, —высказывается на эту тему Дмитрий Журавлев, — это вообще не проблема Токаева, а проблема любого, следующего за Назарбаевым, президента Казахстана. Такой президент вынужден давать более конкретные ответы на целый ряд вопросов, на которые Назарбаев мог себе позволить не давать ответы».

Продолжая оценивать многовекторность внешней политики казахстанского руководства, некоторые эксперты высказывают опасения о возможной перспективе переориентации Казахстана в сторону Китая. При этом упоминается, что Касым-Жомарт Токаев значительное время стажировался и работал в этой стране. Однако серьезные ученые и политологи с юмором относятся к подобным высказываниям. Например, Аркадий Дубнов замечает: «Это ни о чем не говорит. Если вы возьмете многих представителей российского истеблишмента, особенно среди руководства внешней разведки — это все востоковеды. А помощник президента РФ по иностранным делам Юрий Ушаков — специалист по США. Абсурдно на этом строить какие-либо выводы. В Китай Токаев нанесет второй визит, в рамках большого Международного форума «Один пояс — один путь», который пройдет в конце апреля в Пекине. И это — демонстрация того, что Китай второй по значимости партнер Казахстана. В этом смысле ничего не меняется, и не будет меняться. Потому что вектор внешней политики определен Назарбаевым, и при его жизни уж точно подвижек здесь не предвидится».

В экспертном сообществе доминирует мнение, что России новый президент Казахстана предложит разумные подходы совместных решений международных проблем. «Напомню, что Казахстан был площадкой, на которой решалась сирийская проблема. Роль Казахстана на международной арене — значительна. И если Токаев предложит России, как минимум, продолжение политики Назарбаева, он обязательно будет положительно воспринят российским руководством. Вообще у нас с Казахстаном прекрасные отношения», — резюмирует Дмитрий Журавлев.

Русский вопрос

Культурное и гуманитарное взаимопроникновение России и Казахстана обусловлено исторически. Однако некоторые аспекты национальной политики казахстанского руководства, по мнению экспертов, требуют более четкого разъяснения. Прежде всего это касается опасений русскоязычного населения страны, обеспокоенного переходом на латинский алфавит. Однако Аркадий Дубнов настроен оптимистично: «Я бы обратил внимание на недавнее заявление Касым-Жомарта Токаева, который высказался в том смысле, что в образовании необходимо уделять, в первую очередь, изучению казахского и русского языков, а уж потом английского. То есть, несмотря на введенную Нурсултаном Назарбаевым формулу трехязычия в системе образования, Токаев все-таки расставил приоритеты в пользу казахского и русского языков. Я вижу в этом позитив, который указывает на то, что в Нур-Султане понимают — нельзя допускать обвального перехода на латиницу. Потому что это чревато потерей нескольких поколений образовательного ресурса, который был основан на кириллице. Это определенно здравый посыл, который говорит о том, что отношения с Россией будут не только на прежнем уровне, а, возможно, в каком-то гуманитарном смысле будут улучшаться».

То, что при Нурсултане Назарбаеве Казахстан стал страной для казахстанцев, в том числе и для русскоязычного населения — это факт. И мало кто сомневается, что при новом президенте ситуация изменится. Однако очевидно, что Касым-Жомарту Токаеву и в дальнейшем необходимо будет утверждать, формулировать и разъяснять дискурс проводимой им национальной политики.