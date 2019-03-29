«Внешняя политика Казахстана не может радикально измениться по объективным причинам. Не нужно ожидать выхода Казахстана из ШОС или отказа от участия в ЕАЭС. Вероятность форс-мажоров очень маленькая. Однако, риски, связанные с личностью нового главы государства, есть», — заявил российский аналитик по Туркестану Аждар Куртов, комментируя ИА REGNUM кадровые изменения в Казахстане.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

— Эти риски очень хорошо видны на примере других государств. Человек, который утверждается во власти, и я не имею в виду персонально Касым-Жомарт Токаева, а описываю распространенную схему — этот человек будет заинтересован в том, чтобы творить «свою историю», создавать собственный имидж. Зачем ему оставаться «бледной тенью» успешного предшественника?

Создавать свой имидж можно принимая собственные решения. Как правило, подобные действия строятся на том, чтобы представить себя лучше, прогрессивнее, дальновиднее, успешнее, может быть, более хитрым политиком, чем был предшественник.

Это значит, что неизбежно будут преуменьшаться заслуги прошлого лидера, замалчиваться часть его достижений или исправляться допущенные ошибки. Постепенно будет вводиться «эффект новизны».

Это происходит, например, в Узбекистане. На первый взгляд, нынешний президент Шавкат Мирзиёев вроде бы и продолжает курс покойного Ислама Каримова. Но при пристальном рассмотрении оказывается, что он решительно развернул внутреннюю политику в другую сторону. Этим аспектам пока не дают политическую оценку, но мы же понимаем, что это принципиально другой курс.

Kremlin.ru Первый президент Узбекистана Ислам Каримов

Пока что имидж Каримова, как человека, сделавшего очень много для Узбекистана, сохраняется. Однако он постепенно оттеняется действиями нынешнего президента Мирзиёева. Достижения прошлого режима отходят на второй план и подвергаются осторожным сомнениям.

Так всегда бывает. Это естественный процесс.

Не исключено, что со временем подобное может произойти и в Казахстане. И если, не дай бог, президентом станет тщеславный лидер с ярко выраженной хитростью, который окружит себя некомпетентными советчиками, но очень умелыми льстецами, и начнет строить свой имидж за счет неоправданных действий, последствия мы увидим сразу.

— Казахстан находится в самом начале переходного периода. Он будет разбит минимум на две формальные части. Первая — формальное вступление в должность нового президента Токаева. Начало этого этапа мы наблюдали во время вступления в должность исполняющего обязанности главы Казахстана. Закончится этот этап выборами.

Duma.gov.ru Касым-Жомарт Токаев

Сейчас сложно сказать, пойдет ли нынешний исполняющий обязанности главы государства на выборы с тем, чтобы завершить «переходный период» и окончательно укрепиться на должности президента. Это будет второй и завершающий этап переходного периода.

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Или же будет разыграна иная комбинация. Всё же назначение Дариги Назарбаевой спикером Сената наводит на некоторые размышления.

Текущие кадровые перестановки говорят о том, что нынешний переходный период никаких серьезных изменений по внешней политике не повлечет. Это невыгодно.

Кроме того, внешняя политика Казахстана не может радикально измениться по объективным причинам. Не нужно ожидать выхода страны из ШОС или отказа от участия в Евразийском экономическом союзе. Вероятность форс-мажоров очень маленькая. Однако риски, связанные с личностью нового главы государства, есть — о них я говорил выше.

Kremlin.ru Саммит ШОС в Циндао

— Лояльным, дальновидным и, наверное, не слишком амбициозным в самом начале президентской карьеры. Таких кандидатов больше, чем три человека.

Логика происходящего в Астане заключается в мотивах Нурсултана Назарбаева. Уже бывший президент пытается найти такую систему, при которой преемники продолжили бы его курс без каких-то перестроек и изменений. Были бы не просто преемниками, а продолжателями его курса во внешней и внутренней политике.

Чтобы они ни в коем случае не охаивали своего предшественника, самого Назарбаева, не ломали его памятники и радикально не меняли его курс развития страны.

Если же это произойдет — имидж Елбасы (главы государства — прим. ИА REGNUM ) как великого исторического деятеля, основателя независимого Казахстана и политика мировой величины потускнеет. Нурсултан Абишевич в этом, естественно, не заинтересован и сделает всё, чтобы этого не произошло.

Но мы не можем исключать и неблагоприятные варианты. Потому, что человек полагает, а бог располагает. В будущем всё может измениться.

Ни один преемник, будь то Токаев или кто-то другой, не будет обладать таким политическим весом, который имеет первый президент. По объективным причинам.

Lena1964 Дворец Президента. Астана. Казахстан

— Отставка Назарбаева была любимой темой на протяжении последних лет. Конечно, сейчас можно утверждать, что мартовское заявление было давно спланированным ходом. Однако его причин мы не знаем и не узнаем. По крайней мере — в ближайшее время.