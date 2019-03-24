Москва, 24 марта, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил о своей отставке российскому лидеру Владимиру Путину за пару часов до публичного заявления. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

«Нурсултан Абишевич звонил сам (президенту РФ Владимиру Путину)», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что телефонная беседа между политиками состоялась всего за «пару часов» до объявления об отставке.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта глава Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к жителям страны, в котором сообщил о своём решении сложить полномочия президента. Политик возглавлял Казахстан почти 30 лет.

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